Вчені виявили шокувальні ритуали залізної доби: що робили з ворогами

Археологи виявили нові докази того, що ритуали обезголовлення та публічної демонстрації черепів були значно поширенішими серед народів залізної доби на території сучасної Іспанії, ніж вважалося раніше. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Trabajos de Prehistoria, ці жорстокі практики були властиві не лише північним громадам, а й племенам коссетанів та ілергетів, що мешкали далі на південь.

Масштаби та техніка ритуалу

Науковці з Автономного університету Барселони проаналізували останки черепів, знайдені в поселеннях Олердола та Молі-д’Еспіголь. Біоантропологічний аналіз підтвердив наявність слідів від гострих предметів, нанесених у момент смерті або одразу після неї.

Особливу увагу дослідників привернули складні методи підготовки трофеїв. Для збереження голів використовували природні речовини — соснову смолу, рослинні та тваринні жири, віск та олії. На одному з черепів виявили сліди зняття шкіри не лише з голови, а й з обличчя людини — рідкісна практика, раніше задокументована лише на теренах Франції та Великої Британії. У деяких випадках у черепи забивали залізні цвяхи для їх подальшого закріплення.

Символізм та соціальне значення

Фрагменти кісток знаходили переважно в громадських місцях. Наприклад, біля вхідних веж або в архітектурно унікальних спорудах. Це вказує на те, що відрубані голови служили об’єктами «публічних вистав» і мали символічне значення для громади.

Більшість ідентифікованих останків належали молодим чоловікам віком від 8 до 15 років. Оскільки основною поховальною традицією іберів була кремація, вчені припускають, що обезголовленню піддавали саме полонених ворогів, а не членів власної спільноти.

Нові дані змушують істориків переглянути культурні кордони стародавньої Європи. Схожість ритуалів іберійських племен із традиціями галлів сучасної Франції свідчить про наявність міцних культурних зв’язків між кельтським та галльським світами, які виходили далеко за межі окремих територій.

