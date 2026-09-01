Вчені виявили сліди віком 1,4 мільйона років: вони переписали уявлення про давнього родича людини

Відбиток ноги (ілюстративне фото) / © pexels.com

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У Кенії виявили вісім серій відбитків ніг віком близько 1,4 мільйона років, які, за висновками дослідників, належали представникам вимерлого виду Paranthropus boisei.

Про це йдеться в матеріалі Daily Galaxy.

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Знахідка здивувала вчених, адже розмір слідів свідчить, що деякі з цих гомінінів могли бути значно більшими, ніж вважалося раніше.

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Більшість відомостей про Paranthropus boisei досі походили переважно з черепів із великими щелепами та зубами. Інші частини скелета трапляються значно рідше, тому уявлення про зріст, статуру та спосіб пересування цього виду залишалися неповними.

Відбиток ноги. / © The Daily Galaxy

Нові сліди, знайдені біля давнього берега озера на півночі Кенії, дозволили дослідникам оцінити розміри тіла їхніх власників.

«Розміри відбитків ніг вказують на людиноподібні розміри тіла — до 1,8 метра зросту і близько 75 кілограмів», — розповів провідний автор дослідження Кевін Хатала.

Раніше вважалося, що Paranthropus boisei був помітно меншим за Homo erectus, який жив приблизно в той самий період. Нові дані свідчать, що різниця в розмірах могла бути меншою.

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Сліди можуть розповісти і про поведінку

Особливий інтерес викликало те, що всі вісім особин, ймовірно, пересувалися однією ділянкою приблизно в один і той самий час.

На думку дослідників, більшість із них могли бути дорослими самцями. Явних слідів самок або дітей поруч не виявили.

Співавтор дослідження Ніл Роуч припускає, що це може вказувати на складнішу соціальну структуру виду, ніж вважалося раніше. Самці могли одночасно конкурувати між собою і об’єднуватися заради безпеки.

Водночас це лише інтерпретація відбитків, а не прямий доказ конкретної моделі поведінки.

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Чому гомініни поверталися до озера

Знахідка стала частиною масштабніших досліджень у районі озера Туркана, де вже виявили сотні слідів гомінінів на кількох ділянках.

Два місця, розташовані приблизно за 40 км одне від одного, мають дуже схожі відклади давнього узбережжя приблизно одного віку.

Дослідники сподіваються, що вивчення умов, за яких ці сліди збереглися, допоможе зрозуміти, чому давні гомініни протягом понад 100 тисяч років знову і знову поверталися до берегів озер.

Нагадаємо, у Словаччині поблизу міста Врабле міжнародна група археологів виявила одне з, мабуть, найзагадковіших і найстрашніших поховань в історії Європи. У масовій могилі віком близько 7000 років знайшли останки кількох десятків людей, у яких повністю відсутні черепи. Ця знахідка змусила вчених ламати голову над запитанням: що за жахіття відбувалося тут на світанку людської цивілізації?

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