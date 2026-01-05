ТСН у соціальних мережах

Вчені виявили у космосі надгарячий об’єкт, якого там не повинно бути

Астрономи зафіксували надгаряче скупчення газу у скупченні галактик SPT2349-56, утворене лише через 1,4 млрд років після Великого вибуху. Об’єкт у п’ять разів гарячіший, ніж очікувалося.

Художнє зображення скупчення галактик, що формується в ранньому Всесвіті. / © Nature

Астрономи виявили у ранньому Всесвіті неймовірно гаряче скупчення газу, яке вражає своєю температурою і масою. Об’єкт утворився лише через 1,4 мільярда років після Великого вибуху і буквально палає гарячим газом, значно перевищуючи очікувані показники.

Дослідження, що описує відкриття, опубліковане у журналі Nature.

“Ми не очікували побачити таку гарячу атмосферу скупчення галактик на такому ранньому етапі космічної історії”, – зазначив Дачжі Чжоу з Університету Британської Колумбії.

Спершу дослідники сумнівалися у реальності сигналу, однак після багатомісячної перевірки підтвердили, що газ у скупченні SPT2349-56 у п’ять разів гарячіший, ніж передбачалося.

На думку вчених, джерелом такої потужної енергії могли стати три надмасивні чорні діри у центрі скупчення, які розганяли газ навколо нього. Це відкриття змушує переглянути уявлення про те, як формувалися перші скупчення галактик у Всесвіті.

SPT2349-56 – молоде, але надмасивне скупчення галактик: у його ядрі налічується близько 30 активних галактик, а діаметр центральної частини сягає 500 тисяч світлових років. Спостереження проводили за допомогою Атакамської великої міліметрової/субміліметрової антеної решітки (ALMA), використовуючи ефект Суняєва-Зельдовича для визначення теплової енергії газу.

“Розуміння скупчень галактик – ключ до розуміння найбільших галактик у Всесвіті”, – підкреслив Скотт Чепмен, професор Університету Далхаузі. “Їх еволюція значною мірою визначається середовищем, у якому вони формуються, включно з внутрішньокластерним газом.

Нагадаємо, вчені відкрили дивну екзопланету, яка не має аналогів серед відомих світів. Вона обертається навколо мілісекундного пульсара та має екстремальні фізичні й хімічні властивості.

