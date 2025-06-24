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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Вчені виявили унікальну групу крові, що існує лише в однієї людини

Gwada negative: вчені офіційно визнали нову, надрідкісну групу крові. Вчені пояснили, як це вплине на медицину.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Вчені офіційно визнали нову групу крові

Вчені офіційно визнали нову групу крові / © pixabay.com

Нещодавно світ медичної науки став свідком безпрецедентної події: офіційно визнано нову, 48-му за рахунком, систему групи крові. Це відкриття, про яке повідомив Французький центр переливання крові (EFS), є унікальним ще й тим, що носієм цього абсолютно нового типу крові є лише одна відома людина на Землі, пише ScienceAlert. Йдеться про 54-річну жінку з карибського острова Гваделупа, яка зараз мешкає у Парижі.

Нова група отримала назву Gwada negative, що є даниною походження пацієнтки. Міжнародна асоціація з переливання крові (ISBT) офіційно підтвердила це відкриття на конференції в Мілані у червні 2025 року, передає T4.

Цей винятковий випадок був вперше зафіксований цілих 15 років тому. Тоді, під час стандартних передопераційних аналізів у пацієнтки було виявлено раніше невідоме антитіло. Проте знадобилися роки і значний прогрес у науці, щоб розгадати цю загадку. Лише у 2019 році, завдяки використанню високопродуктивного секвенування ДНК, вченим вдалося визначити природу цього унікального явища — рідкісну генетичну мутацію. І ось, нарешті, у 2025 році, це відкриття отримало міжнародне визнання та увійшло до світового реєстру груп крові.

За словами медичного біолога Тьєррі Пейрара з EFS, жінка успадкувала цю незвичайну групу крові від обох своїх батьків, кожен з яких був носієм мутованого гена. Це підкреслює рідкість і унікальність генетичної комбінації, що призвела до появи Gwada negative.

Наразі дослідники сподіваються, що зможуть виявити й інших людей із цим надзвичайно рідкісним типом крові. Мета цієї ініціативи полягає у підвищенні якості медичної допомоги для пацієнтів з подібними незвичайними групами крові, оскільки пошук сумісних донорів є для них критично важливим.

За даними EFS, сучасні методи ДНК-аналізу значно прискорили процес відкриття нових систем груп крові, що, своєю чергою, збільшує шанси знайти донорів для навіть найрідкісніших випадків. Це відкриття відкриває нові горизонти у трансфузійній медицині та генетиці.

Нагадаємо, аналіз крові може виявити ваш біологічний вік і передбачити ризик захворювання.

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