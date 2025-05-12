Вчені виявили в Україні унікальний камінь з рідкісними властивостями (фото)

Лабрадорит / © Pexels

Реклама

Україна володіє унікальним природним багатством — лабрадоритом. Цей декоративний камінь, який майже не зустрічається в інших країнах Європи, є справжнім геологічним скарбом. Він здобув популярність завдяки своїм незвичайним кольоровим переливам і використовується в будівництві, дизайні та архітектурі.

Про це пише Т4.

Що таке лабрадорит

Лабрадорит — це магматична порода, що відрізняється яскравими кольоровими відтінками, які змінюються в залежності від кута зору. Завдяки особливим мінеральним включенням він здатен створювати ефект іризації — переливи синіх, зелених, жовтих, а іноді й фіолетових кольорів. Цей ефект нагадує блиск пір’я павича, що робить камінь дуже цінним у декоративному мистецтві. Лабрадорит часто використовують для облицювання фасадів будівель, виготовлення плит і декоративних елементів, оскільки він стійкий до погодних умов і має високу зносостійкість.

Реклама

© wikipedia

Попит на лабрадорит

Попит на український лабрадорит постійно зростає, особливо в Європі. Італія, Німеччина та країни Північної Європи активно використовують його для оздоблення елітних будівель і пам’яток культури. Геологи відзначають, що в Європі цей камінь зустрічається рідко, тому європейські країни часто купують лабрадорит з України.

Основні родовища лабрадориту знаходяться в Житомирській області, де видобуток ведеться вже багато років. Український камінь активно використовується в міжнародному будівництві завдяки своїм унікальним властивостям.

Яка роль лабрадориту для економіки країни

Лабрадорит — це лише один із багатьох корисних копалин, які є в Україні. В країні також зосереджені значні запаси титану, цирконію, графіту, літію та інших стратегічно важливих елементів, які становлять до 20% світових запасів. Це дає Україні можливість стати важливим постачальником критичної сировини для світових ринків.

Західні країни, особливо після зміни глобальних ланцюгів постачань, почали приділяти більше уваги Україні як джерелу рідкісних копалин. Це дає Україні шанс стати не тільки постачальником сировини, але й важливим гравцем на міжнародній арені.

Реклама

Співпраця з США

Не так давно Україна підписала угоду зі Сполученими Штатами про економічне співробітництво в сфері надрокористування. Це відкриває нові можливості для розвитку українського видобувного сектору. Завдяки угоді будуть впроваджені новітні технології видобутку, адаптована система підрахунку запасів, створені нові робочі місця та залучені інвестиції в галузь.

Родовища стратегічної сировини зосереджені не тільки в Житомирській області, але й у Черкаській та Східному Приазов’ї. Це сприяє розвитку регіонів і забезпечує додаткові економічні переваги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак розкрив деталі угоди про корисні копалини між Україною та США.