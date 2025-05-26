Вчені виявили витік золота та дорогоцінних металів з ядра Землі

Вчені зробили відкриття / © Pixabay

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Нові наукові дослідження відкрили, що в центрі Землі зосереджено величезну кількість золота та інших металів, які поступово мігрують з ядра через мантію і потрапляють до земної кори.

Про це пише ScienceAlert.

Геохімік Нільс Меслінг та його колеги з університету Ґьоттінгена в Німеччині виявили докази, що дорогоцінні метали, включаючи золото, надходять із глибин ядра до земної кори, допомагаючи формувати наші континенти. Для цього вони проаналізували ізотопи рідкісного металу рутенію в базальті, що утворився під час вулканічної активності на Гаваях.

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Ізотопи рутенію з ядра Землі мають унікальний склад, який відрізняється від ізотопів рутенію у звичайних породах мантії. За допомогою нових методів вчені зафіксували значну концентрацію ізотопу рутенію-100, що свідчить про міграцію матеріалів із ядра.

Це відкриття вказує на те, що всі важкі «сидерофільні» елементи — рутеній, паладій, родій, платина та золото — не залишаються назавжди в ядрі, а повільно виходять на поверхню. Хоча цей процес відбувається дуже повільно, він дає нове уявлення про те, як формуються земні породи й океанічні острови.

Науковці наголошують, що ядро Землі — не ізольована зона, а активний учасник геологічних процесів, які формують нашу планету. Величезні обсяги розігрітої мантії, що піднімаються від межі ядра, створюють умови для вулканічної активності, зокрема утворення таких островів, як Гаваї.

Це відкриття допомагає краще зрозуміти, звідки беруться деякі дорогоцінні ресурси на поверхні Землі і як розподіляються хімічні елементи у внутрішніх шарах планети. Крім того, нові знання можуть бути корисними для вивчення інших кам’янистих планет у Сонячній системі.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені знайшли рідину на найбільшому супутнику Сатурна Титані. Окрім того, на узбережжях Титана знайдено ями незрозумілого походження на дні озер і морів, а також глибокі канали, що прорізають морське дно, причини виникнення яких поки не встановлено.

Також повідомлялось, що астрономи знайшли підказку у магнетарах — сильно намагнічених нейтронних зірках, які можуть бути джерелом золота у Всесвіті.