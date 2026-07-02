Вчені випадково виявили першу кістку динозавра з Антарктиди: вона 40 років лежала в шухляді

Вчені випадково ідентифікували першу кістку динозавра, знайдену в Антарктиді / © BBC

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Вчені випадково ідентифікували першу кістку динозавра, знайдену в Антарктиді. Непримітна на вигляд скам’янілість майже 40 років пролежала в шухляді геологічної колекції Британської антарктичної служби у Кембриджі.

Про це йдеться в матеріалі BBC.

Зразок виявили ще під час розкопок 1985 року на острові Джеймса Росса. Тоді дослідники не змогли точно встановити, кому належала кістка, тому її просто відклали на зберігання.

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У польовому щоденнику геолог Майк Томсон тоді описав знахідку як “хребець великої рептилії”. Поруч він зробив ескіз скам’янілості й зазначив, що її ширина становить приблизно 10 сантиметрів.

Лише тепер палеонтологи повторно дослідили зразок і встановили, що це хвостова кістка титанозавра. До цієї групи належали найбільші наземні тварини, які будь-коли жили на Землі.

Керівник колекцій Британської антарктичної служби доктор Марк Еванс випадково помітив скам’янілість серед тисяч зразків, привезених з антарктичних експедицій.

“Лише коли починаєш замислюватися: що ж лежить у цій шухляді, іноді натрапляєш на щось і думаєш: о, це виглядає цікаво”, — розповів він.

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Спершу команда, яка знайшла кістку, могла вважати, що вона належала морській рептилії. Однак Еванс помітив, що хребець більше схожий на кістку динозавра, і звернувся до професора Пола Барретта з Музею природничої історії.

Барретт підтвердив, що скам’янілість має характерні ознаки титанозавра.

“Щойно я це побачив, я зрозумів, з чим маю справу. Було абсолютно очевидно, що це титанозавр”, — сказав він.

Титанозаври були чотириногими травоїдними динозаврами з довгими шиями та хвостами. Найбільші з них сягали понад 35 метрів у довжину й важили близько 60 тонн.

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Втім, антарктичний титанозавр, якого ідентифікували за цією кісткою, був значно меншим. За оцінками вчених, він міг мати приблизно 7 метрів завдовжки.

Палеонтологи припускають, що це міг бути молодий динозавр або ж представник невеликого виду титанозаврів.

Ця тварина жила приблизно 82 мільйони років тому, у пізньому крейдовому періоді. Тоді Антарктида була зовсім не схожа на сучасну крижану пустелю — її вкривали густі ліси, де рослиноїдні динозаври могли знаходити достатньо їжі.

Відкриття допомагає краще зрозуміти, якою була Антарктида десятки мільйонів років тому та які тварини населяли найпівденніші екосистеми планети.

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“Це показує, що на території, яку ми сьогодні вважаємо абсолютно непридатною для життя, колись буяло життя”, — пояснив Барретт.

Нагадаємо, учені з Техаського університету в Остіні та Корейського центру дослідження динозаврів виявили в Південній Кореї рештки нового виду динозавра — Doolysaurus huhmini. Це перша подібна знахідка в цій країні за останні 15 років, адже кістки та гнізда динозаврів у цьому регіоні трапляються вкрай рідко.

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