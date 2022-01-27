Вчені з Уханя заявили про появу нового коронавірусу, який може передатися людям

Наразі новий різновид коронавірусу загрожує лише кажанам.
Китайські вчені заявили про ризик проникнення до людської популяції коронавірусу NeoCoV, який виявили раніше в Південно-Африканській Республіці (ПАР). Поки він вражає лише кажанів, але якщо в його геномі з'явиться нова мутація, вірус зможе заражати і людину.
Про це йдеться в статті на порталі bioRxiv.
За даними вчених, більшість з яких працює в інституті в Ухані, NeoCoV не є штамом SARS-CoV-2, що викликає COVID-19 - NeoCov близький за природою до вірусу близькосхідної лихоманки MERS.
Поки що NeoCov виявили у кажанів, до клітин яких він потрапляє через ті ж білкові рецептори ACE2, що й нинішній SARS-CoV-2, який спровокував пандемію. Водночас, згідно з дослідженням, NeoCov з'єднується з рецептором ACE2 особливим чином - від нього не захищають ні антитіла, ні білкові молекули.
На думку вчених, це вказує на потенційну небезпеку. Утім, за даними фахівців, для взаємодії з організмом людини вірусу потрібна певна мутація, якої наразі немає. Вони наголосили, що наразі цей штам загрожує лише кажанам.
"Випадки поширення цієї групи вірусів слід ретельно відстежувати, враховуючи їхній потенціал появи у людей", — йдеться у публікації.
Наразі дослідження має статус препринту: у майбутньому його мають перевірити експерти.
Зауважимо, що наразі у світі починає домінувати новий штам "Омікрон". Через нього у багатьох країнах фіксуються максимальні показники добової захворюваності на COVID-19.
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