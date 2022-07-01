Вчені з'ясували, чи зіткнеться найнебезпечніший астероїд із Землею

Астероїд під назвою 2021 QM1 вчені виявили в серпні 2021 року. Деякий час вчені вважали, що цей космічний камінь є найнебезпечнішим астероїдом із відомих людству, адже розрахунки показали, що він може зіткнутися із Землею у квітні 2052 року.

Трохи менш як рік спостережень за астероїдом дозволили вченим точно з'ясувати, чи загрожує він планеті.

Про це повідомляє Space.

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Вчені змогли розрахувати, що внаслідок зіткнення з планетою в 2052 році він викличе руйнування, які можна порівняти зі збитками, які завдали вибуху атомної бомби, скинутої на японське місто Хіросіма наприкінці Другої світової війни.

"Ми вивчили траєкторію польоту астероїда і спрогнозували його майбутню орбіту і всі розрахунки спочатку вказали на неминучість зіткнення з Землею в 2052 році. Чим більше ми спостерігали за цим космічним каменем, тим більше ставав ризик його падіння на планету", — сказав Річард Мойсс, спеціаліст.

Наступні спостереження за польотом астероїда показали, що астероїд став віддалятися від Землі, тому загрози зіткнення немає.

Раніше стало відомо, що 6 червня 2022 року до нашої планети наблизився астероїд, який належить до групи Атона. Потенційно небезпечний астероїд вчетверо перевищував розмір синього кита.

Небезпечний астероїд наближається до Землі | Новини світу

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