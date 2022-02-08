Вчені з'ясували, чому одних людей комарі кусають, а інших ні

Комарів приваблює не лише вуглекислий газ із дихання, а й колір одягу людини.

Вчені з Університету штату Вашингтон провели експеримент із самками комарів виду Aedes aegypti. У результаті вони з'ясували, що комарів приваблює не тільки вуглекислий газ із нашого дихання, але й кілька кольорів одягу людини.

Про це повідомляє New Atlas.

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Попередні дослідження показали, що комарів приваблює запах вуглекислого газу, який видихає людина. Але тепер вчені з'ясували, що ще одним фактором, який впливає на вибір жертви для укусу, є колір одягу.

У межах експерименту вчені перевірили реакцію самок комарів на візуальні та нюхові сигнали. У спеціальній камері вчені розмістили крапки різних кольорів і запускали туди вуглекислий газ. З'ясувалося, що комарі летять до точок червоного, оранжевого, чорного або зелено-блакитного кольору, якщо спочатку відчують запах CO2. Але якщо такого запаху вони не відчули, тобто в камері не було вуглекислого газу, комарі не реагували на точки, якого б кольору вони не були.

Дослідники вважають, що людська шкіра, незалежно від кольору та відтінку, дає сильний червоно-жовтогарячий сигнал очам комарів. У ході експерименту на людях дослідники з'ясували, що навіть якщо комарі вловлять сильний запах CO2, а одяг буде, наприклад, зеленого кольору, у тому числі, якщо на руках одягнені рукавички, то комарі ігноруватимуть таку людину.

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