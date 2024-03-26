Вчені з'ясували, чому жінки більш схильні до куріння, ніж чоловіки

Жінки, як правило, стають залежними від нікотину після меншого впливу, ніж чоловіки.

Жіночий статевий гормон естроген може бути причиною того, що жінки більш схильні до нікотинової залежності, ніж чоловіки, що потенційно відкриває нові шляхи для лікування.

Про це пише Metro.

Дослідники з Університету Кентуккі в США вирішили вивчити цю нерівність серед курців і незабаром виявили, що вона може бути пов'язана з гормонами.

Команда під керівництвом аспірантки Саллі Паусс виявила, що естроген індукує експресію ольфактомединів, типу білка, який бере участь в обробленні мозком винагороди і залежності.

Доведено, що нікотин пригнічує ольфактомедіни, а це означає, що взаємодія між естрогеном, нікотином і ольфактомедіном може бути причиною того, що жінки більше борються із залежністю.

Паусс висловила сподівання, що відкриття, опубліковане в журналі American Society for Biochemistry and Molecular Biology, дасть нові можливості лікування, які допоможуть жінкам кинути курити.

Вона сказала: "Наша робота мала на меті зрозуміти, що робить жінок більш сприйнятливими до розладів, пов'язаних із вживанням нікотину, щоб зменшити гендерну нерівність у лікуванні нікотинової залежності. Наші висновки мають потенціал для покращення життя та здоров'я жінок, які борються із зловживанням психоактивними речовинами. Якщо ми зможемо підтвердити, що естроген стимулює пошук і споживання нікотину через ольфактомедіни, ми зможемо розробити препарати, які можуть блокувати цей ефект, впливаючи на змінені шляхи. Сподіваємося, що ці ліки полегшать жінкам відмову від нікотину".

Дослідницька група вивчила гени, які реагують на естроген, щоб побачити, які з них виконують гормональну функцію в мозку. Вони виявили, що лише один клас генів відповідає цьому критерію – ті, що кодують ольфактомедини – що спонукало їх провести серію тестів, щоб краще зрозуміти взаємодію між ольфактомединами, естрогеном і нікотином.

Результати тестів, проведених на клітинах матки людини та щурах, показали, що активація естрогеном ольфактомединів, яка пригнічується в присутності нікотину, може слугувати "петлею зворотного зв'язку", що запускає процес нікотинової залежності.

"Цілком можливо, що це відбувається шляхом активації ділянок мозкової схеми винагороди", - пояснила Паусс.

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Тепер команда хоче провести подальші дослідження, які остаточно визначать, чи сприяє естроген розвитку нікотинової залежності. Дослідники також хочуть краще зрозуміти, як працюють сигнальні шляхи, що регулюються ольфактомедином, зокрема, як вони впливають на споживання нікотину.

Паусс зазначила, що ці знання будуть корисними для жінок у всьому світі, але особливо для тих, хто приймає естроген у вигляді протизаплідних пігулок або за допомогою гормональної замісної терапії.

"Це пов'язано з тим, що, якщо наші висновки підтвердяться, ці речі можуть збільшити ризик розвитку нікотинової залежності у жінок", - сказала вона.

Нагадаємо, чоловік страждає на надрідкісний синдром "демонічного обличчя", який робить усіх схожими на сатану. Захворювання було зафіксовано лише 75 разів.

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