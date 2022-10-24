Вчені з'ясували, куди зникла атмосфера на близькій до Землі планеті

Вчені представили нове дослідження, в якому стверджують, що більшість придатних для життя світів перебувають біля червоних карликів.

Вчені вважають, що зоряна активність червоних карликів, а саме потужні спалахи та викиди потоків випромінювання та плазми призводять до того, що планети, які перебувають поряд з ними, є пустельними світами.

Про це сьогодні, 24 жовтня, пише ScienceAlert.

Наприклад, планета GJ 1252b, яка перебуває на відстані 65 світлових років і робить повний оберт навколо своєї зірки за 12 годин, якраз і є такою.

Як і на Меркурії, тут дуже жарко, але найголовніше - тут зникла вся атмосфера.

За словами Мішель Хілл із Каліфорнійського університету в Ріверсайді, надто сильне випромінювання просто випалило всю атмосферу планети. Як з'ясували вчені, температура на поверхні цієї екзопланети становить приблизно 1227 градусів Цельсія, і цього достатньо, щоб розплавити золото, срібло та мідь.

Земля під дією сонячного випромінювання також втрачає частину своєї атмосфери, але вона поповнюється завдяки вулканічній активності та іншим процесам. Це означає, що інші планети, які перебувають далі від червоних карликів, потенційно можуть зберегти свою атмосферу і потенційно будуть населені.

"Ми вважаємо, що кількість придатних для життя планет, які обертаються навколо червоних карликів у населеній зоні може бути дуже малою через їхнє близьке розташування до зірки. Але за нашими оцінками, приблизно 5 частина цих планет все ж таки може бути придатною для життя. Просто вони повинні бути трохи далі від червоного карлика", — сказала Хілл.

Раніше вчені повідомили, що у нашій галактиці схожих на Землю планет, придатних для життя, може бути лише 1%. Водночас потенційно населених планет, які майже повністю вкриті сушею, може бути 80%, а майже повністю вкритих водою, так званих океанічних світів, — 19%.

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