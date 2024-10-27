Вчені з'ясували, на яких планетах можуть жити іншопланетяни

Іншопланетному життю може не знадобитися планета для свого існування.

На кам'янистих планетах, які обертаються навколо невеликих зірок, може бути стабільна атмосфера, необхідна для підтримки іншопланетного життя.

Про це пише Phys.

Дані, отримані за допомогою космічного телескопа Вебб, вказують на те, що найближчі до зірки TRAPPIST-1 кам'янисті планети, які мають високу температуру, не мають значної атмосфери. Водночас телескоп не зміг побачити, чи є більш товста атмосфера у більш далеких планет, які перебувають в зоні населеності зірки TRAPPIST-1, де існують найбільш сприятливі умови для існування рідкої води на поверхні планет і виникнення інопланетного життя.

Вчені вважають, що потрібно спрямувати всі зусилля на дослідження більш віддалених планет зірки TRAPPIST-1, у яких може бути товста стабільна атмосфера. Автори дослідження вважають, що атмосфери точно немає у більш гарячих планет у цій системі.

За словами вчених, якщо на більш віддалених планетах земного типу біля зірки TRAPPIST-1 буде виявлено атмосферу, то це означає, що там може бути рідка вода на поверхні, помірний клімат і необхідні умови для існування інопланетного життя.

Також дослідники кажуть, що потрібно ретельніше дослідити околиці й інших близьких до нас червоних карликів, адже там також можуть перебувати планети земної групи з атмосферою, а отже, і з потенційним інопланетним життям.

Нагадаємо, республіканець Тім Берчетт, член комітету Палати представників Конгресу США, який займається слуханнями у справі про факти розслідування випадків появи НЛО, заявив, що уряд США приховує існування іншопланетян від кінця 19 століття.

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