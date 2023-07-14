Вчені з'ясували, що породило теплову хвилю "Цербер", яка вбиває людей

Потужна хвиля тепла, яка отримала назву "Цербер" (Cerberus), встановилася в Європі, змушуючи такі міста як Рим, Болонья і Флоренція, оголосити червоний рівень небезпеки.

Про це пише DailyMail.

За словами експертів, попри вже рекордні показники спеки, наступного тижня спека в Європі посилиться ще більше. Очікується, що в деяких частинах Іспанії, Франції, Греції, Хорватії та Туреччини температура перевищить 40 градусів за Цельсієм. Водночас в Італії температура може сягнути 48,8 градусів.

Науковці пояснюють таку спеку одразу трьома чинниками: Ель-Ніньо, антициклоном і зміною клімату.

"Європа не надто схильна до впливу Ель-Ніньо безпосередньо, тому антициклон і зміна клімату є основними причинами стабілізованої спеки", — каже викладачка кафедри зміни клімату в Університеті Сассекса докторка Мелісса Лазенбі.

Наявна хвиля тепла наразі охоплює деякі райони півдня Європи та північного заходу Африки. Але основний удар спеки припаде на італійські острови Сардинія і Сицилія, де температура підніметься до 48,8 градусів.

"Немає жодних сумнівів у тому, що вирішальним фактором, який стоїть за такою тенденцією, є викиди вуглекислого газу внаслідок спалювання викопного палива. Поки ми не скоротимо викиди, такі екстремальні явища, як хвилі рекордної спеки, які ми спостерігаємо в Європі, ставатимуть дедалі більш звичними", — каже доктор Леслі Мабон з Університету Опен.

Нагадаємо, у європейських країнах на узбережжі Середземного моря починається найбільша спека за літо 2023 року.

Першою жертвою "Цербера" виявився 44-річний чоловік, який загинув, працюючи на вулиці в Лоді, недалеко від Мілана.

Температурним максимумом для Європи залишається показник 48.8°C, який зареєстрували у серпні 2021 року біля міста Сіракузи на італійські Сицилії.

За оцінками фахівців, під час рекордно спекотного для Європи літа минулого року через спеку загинула понад 61 тисяча людей.

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