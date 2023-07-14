Категорія
Наука та IT
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вчені з'ясували, що породило теплову хвилю "Цербер", яка вбиває людей

Вчені з'ясували, що породило теплову хвилю "Цербер", яка вбиває людей

На півдні Європи починається аномальна спека / Фото: Associated Press

Рекордна спека є результатом зміни клімату.

Потужна хвиля тепла, яка отримала назву "Цербер" (Cerberus), встановилася в Європі, змушуючи такі міста як Рим, Болонья і Флоренція, оголосити червоний рівень небезпеки.

Про це пише DailyMail.

За словами експертів, попри вже рекордні показники спеки, наступного тижня спека в Європі посилиться ще більше. Очікується, що в деяких частинах Іспанії, Франції, Греції, Хорватії та Туреччини температура перевищить 40 градусів за Цельсієм. Водночас в Італії температура може сягнути 48,8 градусів.

Науковці пояснюють таку спеку одразу трьома чинниками: Ель-Ніньо, антициклоном і зміною клімату.

"Європа не надто схильна до впливу Ель-Ніньо безпосередньо, тому антициклон і зміна клімату є основними причинами стабілізованої спеки", — каже викладачка кафедри зміни клімату в Університеті Сассекса докторка Мелісса Лазенбі.

Наявна хвиля тепла наразі охоплює деякі райони півдня Європи та північного заходу Африки. Але основний удар спеки припаде на італійські острови Сардинія і Сицилія, де температура підніметься до 48,8 градусів.

"Немає жодних сумнівів у тому, що вирішальним фактором, який стоїть за такою тенденцією, є викиди вуглекислого газу внаслідок спалювання викопного палива. Поки ми не скоротимо викиди, такі екстремальні явища, як хвилі рекордної спеки, які ми спостерігаємо в Європі, ставатимуть дедалі більш звичними", — каже доктор Леслі Мабон з Університету Опен.

Нагадаємо, у європейських країнах на узбережжі Середземного моря починається найбільша спека за літо 2023 року.

Першою жертвою "Цербера" виявився 44-річний чоловік, який загинув, працюючи на вулиці в Лоді, недалеко від Мілана.

Температурним максимумом для Європи залишається показник 48.8°C, який зареєстрували у серпні 2021 року біля міста Сіракузи на італійські Сицилії. 

За оцінками фахівців, під час рекордно спекотного для Європи літа минулого року через спеку загинула понад 61 тисяча людей.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1726
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація