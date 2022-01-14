Вчені з'ясували, що захисні маски роблять людей привабливішими: чому і які найбільше привертають увагу протилежної статі

Найпривабливішими вважаються чоловіки у блакитній медичній масці.

Під час пандемії коронавірусу було мало позитивних моментів, але британські вчені знайшли один. Так, дослідники з'ясували, що чоловіки і жінки мають більш привабливий вигляд, якщо маска закриває нижню половину обличчя.

Про це пише видання The Guardian.

Вчені з Університету Кардіффа провели дослідження, п ерша частина якого була здійснена в лютому 2021 року, коли населення звикло носити маски. Тоді 43 жінок попросили оцінити за шкалою від 1 до 10 привабливість зображень чоловічих облич без маски, в звичайній тканинній масці, синій медичній масці і тих, які тримали просту чорну книгу, що закриває частину обличчя, яка зазвичай ховається під маскою.

Учасники сказали, що ті, хто носить тканинні маски, були значно привабливішими, ніж ті, у яких немає масок або чиї обличчя частково закриті книгою. Але хірургічна маска, яка була звичайною одноразовою, робила її власника ще привабливішим. Цікаво, що дослідження, проведене до пандемії, показало, що медичні маски для обличчя навпаки знижують привабливість, оскільки вони асоціюються з хворобою.

"Результати суперечать дослідженню до пандемії, де вважалося, що маски змушують людей думати про хворобу, і людину слід уникати. Пандемія змінила нашу психологію у тому, як ми сприймаємо людей, які носять маски. Коли ми бачимо, що хтось носить маску, ми більше не думаємо, що "та людина хвора, мені потрібно триматися подалі", - сказав співавтор дослідження і експерт з облич доктор Майкл Льюіс зі школи психології Кардіффського університету.

Також читайте Американка втратила роботу, бо кашляла на відвідувачів супермаркету

Крім того, на його думку, маски роблять людей більш привабливими, оскільки вони спрямовують увагу на очі. Він сказав, що інші дослідження показали, що прикриття лівої або правої половини обличчя також робить людей більш привабливими, частково тому, що мозок заповнює відсутні прогалини і перебільшує загальний вплив. Було також проведено і друге дослідження, в якому група чоловіків дивилася на жінок у масках. Офіційних результатів ще не опубліковано, але попередньо, вони аналогічні попереднім. Дослідники не просили учасників розповісти про свою сексуальну орієнтацію.

" Наше дослідження показує, що обличчя вважаються найпривабливішими, коли вони закриті медичними масками. Можливо, це пов’язано з тим, що ми звикли медичні працівники носити сині маски, а тепер асоціюємо їх з людьми, які займаються доглядом або медичними професіями. У той час, коли ми відчуваємо себе вразливими, ми можемо вважати, що носіння медичних масок заспокоює, і тому почуємось більш позитивно щодо власника", - уточнив Льюі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber