Вчені з'ясували, скільки в галактиці існує схожих на Землю планет

Як показує нове дослідження, у нашій галактиці схожих на Землю планет, придатних для життя, може бути лише 1%.

Водночас, потенційно населених планет, які майже повністю покриті сушею, може бути 80%, а майже повністю покритих водою, так званих океанічних світів, — 19%.

Про це пише Space.

"Результати нашого моделювання показують, що знайти планету, яку можна було б назвати майже ідеальною версією Землі, практично неможливо. Тобто ймовірність цього дуже мала, адже, швидше за все, такі планети, як наша, становлять лише 1% планет у галактиці", — каже Тілман Спон із Міжнародного інституту космічних наук у Швейцарії.

За словами вчених, на Землі досягнутий, можна сказати, ідеальний баланс суші та океанів — 30% та 70%. Але на більшості таких же кам'янистих світів відбулося зсунення цих значень у бік збільшення або суші, або океанів.

Також моделювання планет, які можуть бути придатними для життя та є або світом води, або суші, показало, що там може бути схожий на земний клімат, а їх форми життя не зовсім відрізнятимуться від життя на Землі.

Раніше міжнародна група вчених виявила дві нові екзопланети, які є суперземлями.

Це кам'янисті планети, які за масою більші за Землю, але менші за Нептун. Відкриті планети обертаються навколо червоного карлика, температура якого вдвічі менша за температуру Сонця. Але одна з них перебуває в зоні життя та становить особливий науковий інтерес, адже там може бути атмосфера та навіть життя.

Без них планета під загрозою: як акули рятують світ

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