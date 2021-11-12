Вчені з'ясували, як кішки подумки відстежують свого господаря

Висновок дослідники зробили за результатами експерименту, в якому взяли участь 50 вихованців.

Японські вчені провели дослідження, яке показало, що кішки можуть відстежувати місцеперебування свого господаря за допомогою звукових сигналів.

Про це пише New Scientist.

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Під час дослідження 27 тварин жили в котячих кафе, а 23 - залишилися вдома. У ході дослідження спостерігалося, як вихованці реагують на голоси своїх господарів без візуальних підказок за допомогою динаміків, які відтворюють запис власників, які вимовляли імена своїх улюбленців.

Експерти розмістили динаміки на відстані не менше 4 м один від одного, поза увагою кішок, щоб подивитися, як ті реагуватимуть на голоси їхніх власників чи чужих людей.

Результати показали, що кішки не виявляли особливого подиву, коли голос їхнього власника відтворювався двічі з одного й того ж динаміка або коли голос незнайомця включався або двічі з одного й того ж динаміка, або один раз із кожного динаміка.

Але якщо голос власника кішки прозвучав спочатку з одного, а потім лише через кілька секунд із другого динаміка на відстані 4 м, кішки справді виявляли інтерес і здивування.

Cпеціалісти вважають, що чотирилапі можуть подумки відслідковувати розташування свого власника за допомогою голосу.

Раніше вчені з'ясували можливу причину, за якої собаки нахиляють голову, коли слухають людину. Така поведінка може бути ознакою підвищеної уваги з боку тварин.

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