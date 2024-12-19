Вчені з'ясували, як можна довше зберігати сирі яйця свіжими

Вони залишатимуться безпечними та їстівними до семи тижнів.

Дослідники з Університету штату Луїзіана стверджують, що розробили метод подовження терміну придатності сирих яєць, покращуючи як їхнє зберігання, так і безпеку харчових продуктів.

Про це пише New York Post.

Запатентований ними процес використовує водорозчинний хітозан, отриманий із панцирів ракоподібних, для створення захисного бар'єру проти втрати вологи та бактеріального забруднення, згідно з інформацією, наданою LSU Agricultural Center.

Яйця, які мають таке захисне покриття, можуть залишатися безпечними та їстівними до семи тижнів за кімнатної температури, повідомила в інтерв'ю Fox News Digital харчова науковиця Юпенг Гао, яка працювала над проєктом.

Хітозан вже використовується як харчовий консервант для фруктів і овочів та в деяких лікарських засобах.

За словами дослідників, сучасні процеси вимагають розчинення хітозану в кислій рідині, такій як оцет, протягом 8-10 годин, перш ніж він буде готовий до нанесення на харчові продукти як покриття.

"Це залишає дуже сильний, різкий запах, коли ви наносите покриття на їжу, особливо на фрукти та рибу", - каже Гао, додаючи, що новий процес розчинення LSU на водній основі займає 15 хвилин. "Тож це дійсно допомагає заощадити час та енергію під час транспортування яєць з ферми до столу. Крім того, оскільки не використовуються кислі рідини, немає жодного запаху".

Нагадаємо, чому не варто виливати воду, в якій варилися яйця. Виявляється, воду, яка залишилася після варіння яєць, можна використовувати для поливання кімнатних рослин.

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