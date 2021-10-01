Вчені з'ясували, які побічні ефекти можуть виникнути після третьої дози вакцин від коронавірусу

Вчені з'ясували, які побічні ефекти можуть виникнути після третьої дози вакцин від коронавірусу

Більшість побічних реакцій минали за кілька днів.

Більшість побічних ефектів після третьої дози вакцин від коронавірусу від компаній Pfizer і Moderna є легкими або помірними і схожі до тих, які виникають і після другого щеплення. Найчастіше після процедури може з'явитися біль в місці щеплення, набряк і почервоніння, а також слабкість.

Дослідження про кількість побічних ефектів після отримання пацієнтами "бустерної" дози вакцин Pfizer/BioNTech і Moderna, провели науковці Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC).

У дослідженні взяли участь понад 22 тисячі людей, серед яких були пацієнти з ослабленим імунітетом, які входять до групи особливого ризику. Вони підписалися на застосунок для смартфонів з безпеки вакцин і отримали ревакцинацію в період від 12 серпня до 19 вересня препаратами Moderna або Pfizer/BioNTech.

У CDC уточнили, що найчастішими побічними ефекти після "бустерного" щеплення були:

біль, почервоніння в місці ін'єкції - 71%,

слабкість - 56%,

головний біль - 43%,

погане самопочуття - 28%.

За даними науковців, також після "бустерної" дози состерігалися різі в животі і м'язах, розлад шлунково-кишкового тракту або слабкість в тілі. Водночас, 28% учасників наступного дня після процедури не могли виконувати звичні справи; 11,3% не вийшли на роботу або навчання; 1,8% респондентів звернулися до лікаря, а 0,1% осіб - довелося госпіталізувати до лікарні.

Згідно з результатами, у вакцинованих третьої дозою Moderna локальні побічні ефекти зустрічалися частіше, ніж після другої дози - 84,7% і 83,5%, а системні спостерігалися рідше - 79% і 81,3%.

Схожі результати були у людей, які отримали щеплення Pfizer/BioNTech: після третьої дози частіше зустрічалися локальні побічні ефекти - 74,1% і 71,7%, а системні рідше, ніж після другої дози - 69,2% і 71,7% .

За словами фахівців, дослідження і ревакцинацію провели через "Дельта-штам" коронавірусу, від якого стандартні схеми вакцинації не завжди ефективні.

До слова, системні реакції - це ті, які відбулися за межами місця ін'єкції, наприклад, біль у животі чи м’язах, діарея або слабкість.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що МОЗ розглядає можливість рекомендації так званого бустерного щеплення від COVID-19 для повністю вакцинованих. Але кінцеве рішення буде дещо пізніше. Наразі в пріоритеті МОЗ є вакцинація літніх людей та, як наслідок, досягнення колективного імунітету.

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Що таке "бустерна доза вакцинації" — "Секретні матеріали"

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