Вчені з'ясували, за якої температури загинули динозаври

Під час нового дослідження вчені виміряли температуру кратера Чиксулуб одразу після того, як астероїд вбив динозаврів.

Про це пише Live Science.

Результати дослідження свідчать про те, що температура каміння, відібраного з кратера, досягла 330 °C наприкінці крейдяного періоду — 145-66 мільйонів років тому. Результати також припускають, що внаслідок удару астероїда було виділено не так багато вуглекислого газу, як передбачалося раніше.

За словами провідного автора дослідження, геолога з Вільного університету Брюсселя Піма Каскеса, до кратера Чиксулуб не так просто отримати доступ, проте він надзвичайно добре зберігся. Фактично вченим необхідно було знайти "правильне каміння і матеріал", а потім застосувати до них правильні методи — це дало змогу розгадати таємницю загибелі динозаврів.

Нагадаємо, вчені зібрали зразки ґрунту у давньому кратері Чиксулуб, що у Мексиці, та помітили аномальний вміст іридію. Цей елемент зазвичай з’являється у мантії та корі планет, якщо його принесе який-небудь примітивний астероїд. І здається, у кратері Чиксулуб він з’явився 66 мільйонів років тому, якраз на межі крейдового та палеогенового періоду, коли сталося масове вимирання динозаврів.

У подальших дослідженнях вчені планують побачити події, які відбувалися безпосередньо після удару, а також їхній вплив на світ у перші місяці і перші тисячоліття кайнозойської ери.

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