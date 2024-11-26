Вчені зафіксували найпотужніші космічні промені в історії

Що саме є джерелом цих космічних змін, поки залишається нез'ясованим.

Нове дослідження виявило найпотужніші космічні промені, коли-небудь зафіксовані на Землі.

Про це повідомило видання Live Science.

Вони складаються з електронів і їхніх антипартнерів — позитронів — і були виявлені з енергією до 40 тераелектронвольт (ТеВ), що в 40 000 разів перевищує енергію видимого світла. Ці промені, за словами вчених, ймовірно, походять з джерел, що знаходяться відносно близько до нашої планети.

Протягом десятиліття обсерваторія HESS у Намібії вивчала атмосферу на наявність слабких слідів Черенковського випромінювання, яке утворюється, коли швидкісні частинки рухаються крізь атмосферу швидше за світло.

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"Це важливий результат, оскільки ми можемо зробити висновок, що виміряне CRe, швидше за все, походить від дуже небагатьох джерел поблизу нашої власної Сонячної системи, щонайбільше на відстані кількох 1000 світлових років від нас, що є дуже малою відстанню порівняно з сонячною системою. розміром нашої Галактики", – пояснює Кетрін Егбертс з Університету Потсдама.

Точне місце їхнього походження залишатиметься загадкою, оскільки космічні промені можуть походити від таких джерел, як супервибухи зірок або нейтронні зірки, хоча багато з них досі не ідентифіковані.

Нагадаємо, учені фіксують критичне зменшення запасів прісної води на Землі.

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