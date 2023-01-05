Вчені зафіксували потік плазми, що вирвався із Сонця: чи є загроза для Землі 

Вчені зафіксували потужний спалах на Сонці, який супроводжувався корональним викидом маси. Експерти попередили, що 6 чи 7 січня цей потік плазми досягне Землі, що викличе магнітну бурю.

Про це пише Space.

За словами вчених, які спостерігають за активністю Сонця, ця сонячна пляма, яка має назву AR3163, вже 6 або 7 січня, переміститься поверхнею Сонця і буде звернена до нашої планети "обличчям".

CME WATCH - 2023.01.04: Now we can actually see all of the second CME in the SW associated with the bright streamer. It is a slow - almost sedate CME compared to the earlier one. Small faint CMEs off the W and S limbs, then it looks like that streamer is going to go again! pic.twitter.com/w3ZdVuQxnr — Keith Strong (@drkstrong) January 5, 2023

Враховуючи те, що ця сонячна пляма ще кілька тижнів тому мала розмір Землі, і в ній постійно відбувалися спалахи з корональними викидами маси, вчені очікують на подібне виверження і після зазначених днів.

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю, які можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Такі події можуть впливати на роботу систем зв'язку та призвести до технічних збоїв.

Раніше вчені повідомили, що невелика пляма на Сонці за два дні збільшилася удесятеро і наразі має розмір, який можна порівняти з розміром Землі.

Новини світу: на Землі очікується магнітна буря

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