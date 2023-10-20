Незвідане досі явище: у глибинах Всесвіту стався надпотужний вибух енергії

Вченим вдалося зафіксувати потужний вибух енергії з глибин Всесвіту. Вибух був помічений за допомогою телескопа в Японії.

Про нове дослідження пише видання Independent.

Швидкий радіосплеск — найдальший з тих, що коли-небудь спостерігалися, він надійшов з такої відстані, що йому довелося подолати вісім мільярдів років, щоб дістатися до Землі. Менш ніж за секунду він вивільнив таку саму енергію, яка надходить від Сонця за понад 30 років, зазначають дослідники.

Швидкі радіосплески – це інтенсивні, короткі спалахи енергії, які походять від невідомої, але надзвичайної активності в космосі. Вчені ще точно не знають, як вони утворюються, але пояснення включали все - від позаземних технологій до нейтронних зірок.

Нещодавно виявлений спалах, здається, походить від невеликої групи галактик, що зливаються, кажуть вчені, що допомагає підтвердити поточні теорії про те, звідки вони походять. Але інтенсивність спалаху важче пояснити, що ставить під сумнів наше розуміння того, як вони насправді випромінюються.

"Хоча ми все ще не знаємо, що викликає ці масивні спалахи енергії, однак вже зрозуміло, що швидкі радіоспалахи є звичайними явищами у космосі", – сказав Раян Шеннон з Технологічного університету Свінберна.

"Якщо ми підрахуємо кількість матерії у Всесвіті — атомів, з яких ми всі складаємося, — ми з'ясуємо, що більше половини того, що має бути там сьогодні, відсутнє, — продовжив професор Шеннон. - Ми вважаємо, що зникла речовина ховається в просторі між галактиками, але вона може бути настільки гарячою та розсіяною, що її неможливо побачити за допомогою звичайних методів".

Нагадаємо, телескоп "Хаббл" сфотографував нову надзвичайно "спокійну" далеку галактику.

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