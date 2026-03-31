Вчені заглянули всередину Сонця та виявили невідомі раніше хвилі

Всередині Сонця виявили невідомий тип магнітних хвиль / © Pixabay

Реклама

Науковцям нарешті вдалося зазирнути під видиму поверхню нашої зорі та розкрити її внутрішні секрети. Дослідники виявили абсолютно новий тип глобальних магнітних хвиль, які вирують глибоко всередині Сонця.

Про це пише Daily Galaxy.

Як вчені «прослуховують» Сонце

Протягом десятиліть астрофізики не могли прямо спостерігати за процесами, що відбуваються під поверхнею нашої зорі. Однак команда дослідників з Нью-Йоркського університету в Абу-Дабі здійснила справжній прорив, проаналізувавши дані про сонячні вібрації за понад десять років.

Реклама

Вони виявили тонкі коливання, які діють подібно до сейсмічних сигналів на Землі. Ці хвилі переносять інформацію про глибокі магнітні поля, що дозволяє вченим скласти точну карту процесів, які раніше були повністю приховані від людського ока.

Захист Землі від космічних штормів

Сонце постійно вирує та генерує магнітні поля, які відповідають за появу плям та потужних спалахів. Нові дані доводять, що магнітна поведінка нашої зорі є набагато складнішою та більш взаємопов’язаною, ніж вважалося раніше.

«Ці хвилі дають нам унікальний погляд на приховану магнітну систему Сонця. Розуміння цих внутрішніх процесів має вирішальне значення для прогнозування сонячної активності, яка може вплинути на супутники, зв’язок і енергосистеми на Землі», — розповів співавтор дослідження Шраван Ханасоге.

Завдяки цьому відкриттю вчені отримали новий інструмент для передбачення космічної погоди. Тепер вони зможуть фіксувати зміни в магнітній конфігурації Сонця ще до того, як ті перетворяться на видимі виверження. Це дасть Землі більше часу на підготовку до потужних магнітних бур і допоможе захистити сучасні технології від виходу з ладу.

Реклама

Нагадаємо, довгий час у науковій спільноті панувала думка, що наша зоряна система від моменту свого формування перебувала у спокійному куточку Чумацького Шляху. Проте останні дослідження доводять, що Сонце подолало колосальну відстань крізь космос, і саме це мало вирішальне значення для появи на нашій планеті життя.