Вчені пропонують створити новий часовий пояс для Марса: що відомо

Марс / © Associated Press

Вчені закликають відмовитися від прив’язки до земних стандартів часу, таких як GMT чи EST, і створити абсолютно новий часовий пояс спеціально для Марса. Причина криється у фундаментальних законах фізики: годинники на Червоній планеті йдуть швидше, ніж на Землі. Це може зруйнувати майбутні системи зв’язку та навігації.

Про це повідомляє Daily Mail.

Фізики з Національного інституту стандартів і технологій США (NIST) встановили, що марсіанські годинники цокають на 477 мікросекунд швидше за земні кожну добу. Хоча різниця у 477 мікросекунд здається дрібницею, фізики NIST стверджують, що протягом тривалого періоду Марс випереджатиме Землю на 1,7 секунди кожні десять років.

Це дивне явище є прямим наслідком загальної теорії відносності Ейнштейна, яка стверджує, що час не є константою у Всесвіті.

Час тече повільніше там, де гравітація сильна.

Час тече швидше там, де гравітація слабка.

Оскільки гравітація на Марсі приблизно у п’ять разів слабша, ніж на Землі, астронавти на Червоній планеті технічно «старітимуть» трохи швидше, ніж їхні друзі вдома.

Не лише теорія: проблеми для колонізації

Навіть така незначна різниця (одна тисячна часу, необхідного для моргання) створює величезні проблеми для чутливих технологій. Дослідники попереджають, що неточний відлік часу може завдати шкоди системам зв’язку та навігації майбутніх марсіанських колоній.

«Як і сучасні глобальні навігаційні системи, такі як GPS, ці системи залежатимуть від точних годинників», — пояснює співавтор дослідження, доктор Біджунатх Патла, фізик з NIST.

Розрахувати вплив гравітації на плин часу на Марсі виявилося складним завданням. На відміну від Землі, на Марс суттєво впливає гравітація інших планет, зокрема газових гігантів Юпітера та Сатурна. Марс має більш овальну (ексцентричну) орбіту, через що його відстань до Сонця та сусідів постійно змінюється.

«Задача трьох тіл надзвичайно складна. Зараз ми маємо справу з чотирма: Сонцем, Землею, Місяцем і Марсом… Його відстань від Сонця та ексцентрична орбіта роблять коливання часу більшими», — зазначив доктор Патла.

Через це протягом одного марсіанського року гравітаційне тяжіння сусідів змінює швидкість ходу марсіанських годинників відносно Землі на цілих 226 мікросекунд на день. Для порівняння: годинники на Місяці, як було підраховано раніше, послідовно «цокають» приблизно на 56 мікросекунд на день швидше за земні.

Навігація майбутнього вимагає точності

Хоча марсіанським годинникам знадобиться понад 344 роки, щоб випередити земні лише на хвилину, для сучасних комунікаційних і навігаційних систем, таких як GPS або 5G-мережі (які потребують синхронізації з точністю до десятої мікросекунди), ця різниця критична.

«Корисно вивчати питання, пов’язані зі створенням навігаційних систем на інших планетах і супутниках вже зараз, навіть якщо до формування перших марсіанських колоній можуть пройти десятиліття», — підсумовує доктор Патла.

Також наголосив на необхідності уніфікації часових стандартів для міжпланетного зв’язку.

