Вчені заразять добровольців смертельною хворобою для нового дослідження: що відомо

Оксфордські вчені почали нове дослідження малярії, спричиненої паразитом Plasmodium vivax. Цей вид паразита відомий своєю здатністю залишатися в сплячому стані в печінці та викликати інфекції через місяці або роки після зараження.

Про це повідомило видання BBC.

У рамках дослідження п'ятеро здорових добровольців в Нідерландах будуть заражені комарами, що переносять паразита, щоб вивчити реакцію організму на рецидиви малярії.

Проєкт, керований професором Анжелою Мінассіан, є першим випадком навмисного зараження здорових людей рецидивуючою малярією в лабораторних умовах. Вчені планують вивчити, як паразит поводиться в організмі та як імунна система реагує на ці процеси.

Учасники будуть під постійним наглядом, а з появою симптомів отримають лікування. Однак сплячі паразити в печінці не будуть знищені, що дозволить вивчити рецидиви протягом шести місяців. Згодом всі учасники пройдуть лікування для знищення сплячих паразитів і залишатимуться під наглядом протягом п’яти років.

"Наша робота, якщо вона буде успішною, дасть змогу створити модель для тестування нових вакцин або ліків, які зможуть знищити паразита в печінці та повністю зупинити рецидиви. Це може докорінно змінити наші методи боротьби з цим складним захворюванням", - зазначають вчені.

Малярія щорічно вражає понад 200 мільйонів людей і стає причиною понад 600 тисяч смертей, зазначає ВООЗ. Основними збудниками хвороби є паразити Plasmodium, які передаються через укуси комарів.

Особливу загрозу становить Plasmodium vivax, здатний ховатися у печінці та реактивуватися, що значно ускладнює боротьбу із захворюванням в ендемічних регіонах, таких як Південно-Східна Азія та Південна Америка. Існуючі ліки часто не впливають на ці сплячі форми паразита, що вимагає нових підходів до лікування.

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