Вчені знайшли дешевий та ефективний препарат для боротьби з COVID-19 у невакцинованих і груп ризику: деталі

Вчені знайшли дешевий та ефективний препарат для боротьби з COVID-19 у невакцинованих і груп ризику: деталі

Антидепресант флувоксамін, як виявилося під час дослідження, знижує ризик смерті від коронавірусу у груп ризику.

Один із бюджетних антидепресантів, імовірно, може знижувати ризик госпіталізації серед амбулаторних хворих, у яких на ранньому етапі діагностували COVID-19.

Таких висновків прийшли вчені за результатами дослідження, результати якого опубліковані в журналі Lancet.

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Дослідники перевірили антидепресант – відомий як "флувоксамін" – серед майже 1 500 бразильців, які нещодавно були інфіковані коронавірусом й мали ризик серйозного перебігу через інші проблеми зі здоров’ям, такі як діабет. Більша частина з них також не була вакцинована.

Близько половини приймали антидепресант вдома протягом 10 днів, решта отримувала пігулки.Їх відстежували протягом чотирьох тижнів, щоб побачити, хто потрапив до лікарні або провів тривалий час у відділенні невідкладної допомоги, коли лікарні були переповнені.

У групі, яка приймала препарат, 11% потребували госпіталізації або тривалого перебування в швидкій допомоги, порівняно з 16% тих, хто приймав фіктивні таблетки.

Водночас частина піддослідних перестала приймати препарат через побічні ефекти, переважно порушення травлення. Крім того, 12 учасників, яким давали плацебо, померли через ускладнення COVID-19. Серед тих, хто отримував "флувоксамін", померла одна людина. Серед тих, хто довів лікування до кінця, кількість серйозних ускладнень була нижчою на 66%, смертність – на 91%.

Вчені кажуть, що це недорогий, добре вивчений та досить безпечний препарат. Дослідники припустили, що лікування можна використовувати в країнах, що розвиваються, з невеликим доступом до вакцин, оскільки воно дешеве і може забезпечити додатковий захист. Автори дослідження сподіваються, що регулюючі органи включать його до рекомендацій COVID-19.

Як пояснила в інтерв'ю CNN одна з авторок дослідження Анджела Рейєрсон, препарат може впливати на запальні процеси. За її словами, "флувоксамін" зменшує вироблення запальних молекул, цитокінів, які активно виробляються під час коронавірусної хвороби.

Крім того, ліки можуть знижувати кількість тромбоцитів і таким чином впливати на згортання крові. До слова, "флувоксамін" – препарат, який використовують для лікування обсесивно-компульсивного розладу.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Вакцинація чи реанімація: фоторепортаж із COVID-стаціонару, реанімації та пацієнтами, яким привозять кисень (30 фото)

Нагадаємо, фармацевтична компанія Merck & Co. створила таблетку від COVID-19, яка значно полегшує перебіг хвороби.

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