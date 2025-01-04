Вчені заявили, що чайні пакетики несуть загрозу здоров'ю людини

Нові дослідження виявили, що чайні пакетики можуть бути джерелом небезпечного забруднення мікро- та нанопластиком. Вчені з Кафедри генетики та мікробіології Барселонського університету провели експерименти, які показали, що при замочуванні пакетиків у гарячій воді виділяється велика кількість частинок пластика.

Про це повідомило видання Interesting Engineering.

Це відкриття викликало тривогу в фахівців, адже пластик може потрапляти в організм людини. Результати дослідження показали, що чайні пакетики з поліпропілену, нейлону-6 та целюлози можуть виділяти від 8 мільйонів до 1,2 мільярда частинок на мілілітр.

Дослідниця Альба Гарсія підкреслила важливість нових методів для глибшого розуміння впливу мікропластику на здоров'я людини. Вперше вчені дослідили, як ці частинки взаємодіють із клітинами кишківника. Експерименти показали, що клітини, які виробляють слиз, поглинають найбільше мікро- та нанопластика. Цікаво, що ці частинки навіть проникають у ядро клітини, де зберігається генетичний матеріал.

"Це відкриття підкреслює ключову роль кишкового слизу у поглинанні цих забруднюючих речовин і вимагає додаткових досліджень довгострокових наслідків для здоров'я від впливу мікропластику. Дослідники наголошують на важливості створення стандартизованих методів тестування для оцінки забруднення пластиковими матеріалами, що контактують з їжею", - йдеться в статті.

Експерти закликають до розробки нормативних актів для зниження рівня пластикового забруднення в харчові продукти, щоб захистити громадське здоров'я. У контексті зростаючого попиту на зручні і готові до споживання продукти, вирішення цієї проблеми стає все більш актуальним.

Нагадаємо, вчені відкрили нову групу крові.

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