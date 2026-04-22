Вчені зазирнули всередину мумій за допомогою КТ: що вдалося виявити

Мумія / © Associated Press

Реклама

Науковці використовують комп’ютерну томографію, щоб досліджувати давньоєгипетські мумії без фізичного втручання. Це дозволяє отримувати точні зображення внутрішньої структури останків, не розгортаючи лляні обгортки та не пошкоджуючи їх.

Про це повідомило видання Science Alert.

Раніше вивчення мумій часто передбачало розкриття тіл, що могло призводити до втрати частини інформації або руйнування матеріалу. Сучасні методи візуалізації змінили підхід: завдяки КТ вчені можуть аналізувати шари тканин, кістки та предмети всередині мумій у дво- і тривимірному форматі.

Реклама

Дослідження проводять, зокрема, фахівці Центру медичної візуалізації Університету Земмельвайса. Вони працюють із колекцією давньоєгипетських мумій, що зберігаються у Музеї медичної історії Земмельвайса в Будапешті. За словами радіологині Іболіки Дудаш, основна мета — отримати максимально точне уявлення про внутрішню будову останків, можливі аномалії та застосовані методи збереження.

Для цього використовують сучасний томограф із детектором підрахунку фотонів. Кураторка музейної колекції Крістіна Шеффер зазначає, що нові скани дають змогу отримати значно більше інформації, ніж попередні дослідження, і можуть стати основою для нових наукових висновків.

У межах проєкту шість мумій пройшли радіовуглецевий аналіз, однак достовірні результати вдалося отримати лише для трьох. Найдавніша з них датується періодом між 401 і 259 роками до нашої ери. Водночас традиція муміфікації в Стародавньому Єгипті існувала протягом кількох тисячоліть.

«Аналіз даних сканування триває і ще не опублікований, але інші проекти, що використовують комп’ютерну томографію для зображення не менш цінних останків, багато розкрили про життя наших предків», — йдеться в статті.

Реклама

Комп’ютерна томографія вже довела свою ефективність у дослідженні археологічних знахідок. Її застосовують не лише для мумій, а й для аналізу скам’янілостей, дрібних біологічних об’єктів і навіть метеоритів. Метод дозволяє виявляти приховані деталі без пошкодження зразків.

Попередні дослідження мумій за допомогою КТ показали, що таким чином можна виявити різні захворювання. Зокрема, у стародавніх останках знаходили ознаки артриту, анемії та остеопорозу. Також технологія дає змогу фіксувати можливі онкологічні утворення.

Окрім стану здоров’я, сканування допомагає ідентифікувати предмети, які вкладали у мумії під час поховання. Відомо, що давньоєгипетські бальзамувальники могли залишати в обгортках амулети або інші цінності. У деяких випадках КТ дозволяє уточнити вміст навіть тоді, коли зовнішній вигляд не дає відповіді.

Під час досліджень у Будапешті один із таких об’єктів викликав особливий інтерес. Зовні неможливо було визначити, що саме знаходиться всередині згортка. Дослідники припускали, що це може бути муміфікований птах або частина людського тіла. Сканування показало, що насправді йдеться про ногу.

Реклама

Інший зразок — муміфікована стопа — продемонстрував ознаки остеопорозу, що свідчить про можливість вивчення стану здоров’я окремих людей у давнину. Науковці також припускають, що аналіз методів муміфікації може допомогти точніше датувати деякі останки.

Нагадаємо, раніше вчені у Вроцлаві зазирнули всередину мумії дитини. Найбільше їх здивував невідомий предмет на грудях. Дослідники зазначають, що фізично дослідити його наразі неможливо через ризик пошкодження мумії.