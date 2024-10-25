Вчені здивували, як між людьми виникли поцілунки: до чого тут кліщі та воші

Вони стверджують, що мистецтво поцілунків виникло далеко не як романтичний жест.

Науковці заявили, що поцілунки виникли як спосіб виводити кліщів та вошей.

Про це пише Daily Star.

Фахівці з поцілунків із Ворікського університету переконані, що ця практика виникла у наших давніх предків, мавп, близько семи мільйонів років тому. Вони використовували губи, щоб доглядати одне одного і видаляти комах з шерсті, коли спускалися з верхівок дерев.

Існує багато видів поцілунків, але всі вони мають спільну рису – "випинання губ і легке всмоктування", зазначають експерти.

За словами еволюційного психолога Адріано Ламейри, ця практика "здійснюється між різними членами спільноти, а не лише між немовлятами або сексуальними партнерами".

Шимпанзе все ще використовують пальці для вичісування шкідників, а в кінці використовують рот, щоб схопити вошей і кліщів, що залишилися.

Зараз вчені вважають, що ритуал еволюціонував, залишивши лише фінальну частину сеансу грумінгу як форму прояву любові.

Ламейра додав: "Коли мавпа-грумер завершує грумінг, "цілуючи" грумера, це демонструє паралелі з людським поцілунком настільки, наскільки жодна інша запропонована поведінка до цього часу не демонструвала цього".

Результати дослідження були опубліковані в журналі Evolutionary Anthropology.

Дослідження, опубліковане в журналі Microbiome, показало, що 10-секундний поцілунок може переносити до 80 мільйонів бактерій і 700 різних штамів.

Дослідники спостерігали за поцілунковою поведінкою 21 пари і виявили, що пари, які цілувалися щонайменше дев'ять разів на день, мали схожі бактерії в ротовій порожнині.

Бактерії в ротовій порожнині – це нормальне явище, і експерти вважають, що поцілунки можуть навіть сприяти зміцненню імунної системи та здоров'я кишківника. Дієтологигя Адріенна Бенджамін з компанії ProVen Probiotics каже: "Обмін бактеріями під час поцілунків може привнести корисні мікроби в мікробіом ротової порожнини, які можуть перейти в травну систему і мікробіом кишківника".

Нагадаємо, вчені з'ясували, чому деяких людей комарі кусають частіше. Кусати людей комарів змушує поєднання солей з людського поту та амінокислот на шкірі.

Читайте також: