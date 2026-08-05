Вчені з’ясували, який вигляд має ідеальне жіноче тіло: роками всі звертали увагу не на те

Жінка / © Фото з відкритих джерел

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Протягом десятиліть вважалося, що головним стандартом краси є силует пісочного годинника, проте нове наукове відкриття змушує по-новому подивитися на чоловічі вподобання.

Про це повідомляє Daily mail.

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Що показало нове дослідження

Науковці провели експеримент за участю 398 японських чоловіків віком від 20 до 59 років. Добровольцям пропонували оцінити згенеровані комп’ютером жіночні силуети, в яких пропорції тіла змінювалися, а інші риси залишалися незмінними.

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Результати показали, що співвідношення талії до грудей відіграє набагато більшу роль у сприйнятті привабливості, ніж співвідношення талії до стегон, яке десятиліттями вважалося ключовим фактором. Найпривабливішими чоловіки визнали силуети зі співвідношенням талії до обхвату грудей від 0,6 до 0,7. Такому загальному стандарту відповідають, зокрема, Сабріна Карпентер, Сідні Суїні та Кеті Перрі.

«У цьому дослідженні співвідношення талії до обхвату грудей мало більший вплив на рейтинг привабливості, ніж співвідношення талії до обхвату стегон», — написали дослідники в журналі Japanese Psychological Research.

На думку команди вчених, більший бюст може бути сексуальним сигналом, що вказує на фертильність або репродуктивне здоров’я. Водночас автори роботи припускають, що минулі дослідження могли переоцінити важливість стегон, оскільки жінки з великими грудьми часто мають і тоншу талію.

Чому ідеальна фігура є рідкістю та як на це впливає культура

Дослідники зазначають, що комп’ютерно згенерована фігура, яку учасники експерименту визнали найпривабливішою, у реальному житті зустрічається надзвичайно рідко.

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«Відомо, що за кордоном, тією чи іншою мірою, більший розмір грудей оцінюється як більш привабливий, що також стосується Японії. Однак, розмір грудей для фігури зі співвідношенням талії до грудей 0,6 є досить великим, і такі особи трапляються рідко. Можливо, що стандарт привабливості спотворився через вплив таких подразників, як упереджені медіа-зображення», — пишуть вчені з Жіночого університету Вайо.

Фахівці також попередили, що результати можуть відрізнятися в інших культурах, оскільки вподобання залежать від контексту.

«Я сподіваюся, що люди усвідомлюють, що те, що вважається „привабливою“ формою тіла, дуже різниться в різних культурах. Насправді, ідеальна краса значною мірою формується культурним контекстом, а не фіксованим універсальним правилом», — зазначив провідний автор дослідження Томохіро Сузукі зазначив у коментарі для PsyPost.

Варто зазначити, що результати стосуються форм тіла у середньому діапазоні ваги, а рейтинги привабливості можуть змінюватися для важчих або худіших типів статури.

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Нагадаємо, існує чимало переконань, що ім’я людини здатне впливати на її характер, долю та навіть особисте життя. Саме тому багато батьків уважно вивчають значення імен перед тим, як назвати дитину.

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