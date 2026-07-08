Вчені з’ясували, кого дикі тварини бояться більше за левів: відповідь здивувала

Леви / © iStock

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Люди виявилися страшнішими за левів для більшості диких тварин. Саме такого висновку дійшли науковці після експериментів у Південній Африці, які показали, що ссавці значно сильніше реагують на людські голоси, ніж на звуки одного з найнебезпечніших хижаків савани.

Про це повідомило видання ScienceAlert.

За результатами дослідження, майже 95% видів тварин африканської савани відчувають значно сильніший страх перед людиною, ніж перед левами.

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Щоб перевірити це, науковці провели експеримент у Національному парку Великого Крюгера в Південній Африці, де живе найбільша у світі популяція левів. Біля водопоїв вони розмістили камери та гучномовці, через які транслювали записи людських розмов мовами тсонга, північний сото, англійською та африкаанс. Крім того, відтворювали звуки полювання людей — постріли й гавкіт собак, а також для порівняння використовували записи риків і вокалізації левів.

Під час експерименту дослідники спостерігали за поведінкою 19 видів ссавців, серед яких були слони, носороги, жирафи, леопарди, гієни, зебри та бородавочники. З’ясувалося, що майже всі вони приблизно вдвічі частіше залишали водопої після людських голосів, ніж після звуків левів чи полювання.

Біолог Майкл Клінчі із Західного університету Канади пояснив, що страх перед людьми є надзвичайно сильним і характерним для більшості диких тварин. За його словами, раніше існувало припущення, що тварини можуть поступово звикати до присутності людини, якщо вона не становить для них безпосередньої загрози, однак результати дослідження цього не підтвердили.

Під час роботи стався й несподіваний інцидент. Один зі слонів настільки бурхливо відреагував на записи левиних звуків, що атакував обладнання вчених і розтрощив одну з камер.

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Пізніше науковці вирішили з’ясувати, чи спостерігається аналогічна поведінка в інших частинах світу. Дослідження, опубліковане у 2024 році в журналі Proceedings of the Royal Society B, показало, що кенгуру, валабі та інші австралійські сумчасті також бояться людей більше, ніж будь-яких природних хижаків. Це особливо показово, адже люди з’явилися в Австралії значно пізніше, ніж африканські тварини співіснують із левами.

Автори дослідження зазначають, що подібну закономірність уже фіксували в Африці, Азії, Європі, Північній Америці та Австралії. На всіх цих континентах дикі тварини найсильніше реагували саме на людські голоси, сприймаючи людину як найбільшу небезпеку.

Вчені наголошують, що постійний страх перед людьми може впливати на поведінку тварин і навіть змінювати її впродовж багатьох поколінь. Водночас ці висновки можуть допомогти природоохоронцям. Зокрема, дослідники планують використовувати записи людських голосів у районах активного браконьєрства в Південній Африці, щоб відлякувати тварин від небезпечних місць і сприяти збереженню південного білого носорога, який перебуває під загрозою зникнення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що секрет формування сучасного людського інтелекту виявився набагато складнішим, ніж припускали класичні теорії еволюції, а ключову роль у цьому процесі зіграли раптові генетичні стрибки та несподівані гастрономічні звички наших пращурів.

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