Вчені з’ясували, кому належив моторошний «гібридний» череп / © thesun.co.uk

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Нове дослідження проливає світло на загадковий череп, знайдений у 1929 році в ізраїльській печері Схул. Раніше вважалося, що ці останки належали раннім Homo sapiens, проте тепер вчені припускають, що це може бути «напівлюдина, наполовину неандертальська дівчинка». Ця трирічна дитина померла приблизно 140 000 років тому, наприкінці середнього плейстоцену.

Про це повідомляє The Sun.

Скелет дівчинки був знайдений серед останків семи дорослих і трьох дітей. Хоча більшість із них були класифіковані як Homo sapiens, деякі особливості скелета викликали суперечки. Новий аналіз із застосуванням комп’ютерної томографії, опублікований у журналі L’Anthropologie, виявив унікальне поєднання рис. Дослідники зосередилися на мозковій частині черепа (нейрокраніумі), нижній щелепі та зубах, виявивши в них характеристики як Homo sapiens, так і неандертальців.

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Схрещування давніх видів людини

Відомо, що неандертальці та Homo sapiens протягом приблизно 5400 років співіснували на Землі. Хоча їхні стосунки досі не повністю зрозумілі, ці два види часто схрещувалися в період, коли їхні популяції перетиналися. Це дослідження припускає, що дівчинка зі Схула, можливо, народилася саме в результаті такого схрещування.

Співавторка дослідження Анн Дамбрікур Малассе з Інституту палеонтології людини в Парижі раніше вважала таку гібридизацію неможливою. Однак результати аналізу її команди свідчать про те, що це цілком імовірно, навіть попри те, що дитина померла в дуже юному віці.

Джон Хоукс з Університету Вісконсин-Медісон, який не брав участі в дослідженні, зазначив, що ця робота «можливо, перша, яка поставила останки дитини Схула на наукову основу». Він додав, що старіші реконструкції не дозволяли належним чином порівняти ці останки з сучасними дітьми для розуміння їхньої біології.

Потреба в генетичних доказах

Хоукс також попередив, що для офіційного підтвердження результатів дослідження необхідний зразок ДНК. Він наголосив, що «людські популяції мінливі», і їхній зовнішній вигляд може бути дуже різноманітним навіть без змішування з такими давніми групами, як неандертальці.

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Повний череп дівчинки здебільшого завершений, ліва сторона збереглася краще.Авторство: Тель-Авівський університет / © thesun.co.uk

Проте, це не був би перший випадок виявлення можливого стародавнього гібрида людини. У 2018 році вчені проаналізували фрагмент кістки, знайдений у російській печері, і дійшли висновку, що він належав дівчинці приблизно 13 років, яка була нащадком матері-неандертальця та батька-денісівця.

Нагадаємо, у центрі Гданська, під час археологічних розкопок, виявили унікальний надгробок XIII століття із зображенням середньовічного лицаря.