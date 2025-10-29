Вчені з’ясували, що призведе до загибелі людства: це не зміна клімату

Ядерна війна / © Pixabay

Білл Гейтс заявив, що зміна клімату «не призведе до загибелі людства», проте експерти застерігають: справжні загрози цивілізації — це ядерна війна та штучно створені біологічні загрози.

Про це пише Daily Mail.

Засновник Microsoft, який витратив значні кошти на боротьбу зі зміною клімату, зазначив, що світовим лідерам варто зосередитися на інших глобальних проблемах. «Люди зможуть жити та процвітати у більшості куточків Землі в найближчому майбутньому», — написав він у відкритому листі напередодні саміту ООН COP30 у Бразилії. Водночас 70-річний мільярдер визнає, що кліматичні зміни особливо сильно вдарять по бідних країнах.

Проте вчені, які вивчають екзистенційні ризики для людства, переконані, що головна загроза не в кліматі, а у власних технологічних та військових досягненнях людини. Найбільш небезпечними, на їхню думку, є:

Ядерна війна

Доктор Рис Кріллі, експерт з міжнародних відносин Університету Глазго, наголошує: «Ключова різниця у часі: зміна клімату розгортається десятиліттями, а ядерна війна може знищити цивілізацію за кілька годин». Навіть «невелика» ядерна конфронтація з використанням 100 боєголовок може спричинити глобальний голод та смерті приблизно двох мільярдів людей протягом перших двох років. А масштабна війна із понад 12 000 боєголовок може стати катастрофою для всього людства.

Штучно створені біозброї

З 1973 року, коли вперше були створені генетично модифіковані бактерії, людство поступово нарощує здатність створювати смертоносні патогени. Завдяки розвитку штучного інтелекту, створення біологічної зброї стало ще простішим, що робить такі ризики доступними навіть для терористичних груп або відсталих держав. Пожежі у лабораторіях або випадкові витоки можуть спровокувати пандемію, що перевищує будь-які попередні природні епідемії.

Інші загрози

Фахівці також зазначають ризики від потужних штучних інтелектів, природних катастроф, падіння астероїдів та непередбачуваних геополітичних криз.

Дослідники стверджують, що кліматичні зміни, хоча і не є прямою причиною вимирання людства, створюють додаткову нестабільність. Дефіцит ресурсів, посуха, повені та зростання міграційних потоків можуть стати каталізатором конфліктів і ескалації між державами, особливо тими, що володіють ядерною зброєю. «Кліматичні зміни можуть загострювати напруженість між ядерними державами, оскільки кризи, спричинені посухою, повенями або нестачею продовольства, легко можуть поєднуватися з існуючими геополітичними проблемами», — пояснює доктор Кріллі.

Деякі дослідники наголошують, що штучно спричинені пандемії та технологічні зброї стають більш реальною загрозою, ніж природні катастрофи. Однак зміна клімату теж може бути критичною, оскільки вона стимулює конфлікти, економічну нестабільність і глобальні ризики.

Попри запевнення Білла Гейтса, що людство здатне адаптуватися до зміни клімату, науковці підкреслюють, що найсерйознішою загрозою для цивілізації залишаються ядерна війна та штучно створені біологічні загрози, тоді як зміна клімату може лише посилити ці ризики.

