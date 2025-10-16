"Шосте" чуття є в кожної людини: вчені вказали, де воно приховане

Дослідники заявляють, що людина має шість відчуттів / © Фото із соціальних мереж

Загально відомо що людина має п’ять органів чуття: зір, нюх, слух, смак і дотик. Однак вчені стверджують, що існує шосте чуття, яке має надзвичайне значення для нашого організму.

Про це пише Daily Mail.

Вчені з Scripps Research стверджують, що людський організм має «приховане шосте чуття», яке називається «інтероцепція».

Інтероцепція — це здатність організму відчувати та інтерпретувати внутрішні сигнали, що надходять від внутрішніх органів. Цей процес необхідний для безперебійного забезпечення життєво важливих функцій організму.

Дослідники кажуть, що завдяки цьому шостому чуттю людський мозок точно знає, коли потрібно зробити вдих, коли у вас падає тиск або коли організм починає боротися з хворобою.

«Інтероцепція є фундаментальною майже для кожного аспекту здоров’я, але вона залишається значною мірою недослідженою галуззю нейронауки», — сказав професор Сінь Цзінь, який очолить частину дослідження щодо вивчення цього «таємничого» чуття.

Британський нейробіолог Чарльз Шеррінгтон став першим, хто заговорив про інтероцепцію на початку 1900-х років. Однак, дослідники здебільшого ігнорували цю тему приблизно до 10 років тому.

В той час, коли п’ять класичних органів чуття — зір, нюх, слух, смак і дотик — є зовнішніми та залежать від спеціалізованих органів чуття, інтероцепція працює через мережу нейронних шляхів, які знаходяться глибоко всередині тіла.

Саме тому дослідники назвали цей механізм «прихованим шостим чуттям», який досі залишається маловивченим.

«Сигнали від внутрішніх органів швидко поширюються, часто перетинаються та їх важко ізолювати чи виміряти. Сенсорні нейрони, що передають ці повідомлення, проходять крізь тканини — від серця та легень до шлунка чи нирок — без чітких анатомічних меж», — зазначають дослідники.

Професор з Королівського коледжу Холловей Лондонського університету Дженніфер Мерфі та Фрея Прентіс наголошують, що інтероцепція впливає на психічне здоров’я.

За словами дослідників, це «шосте чуття» сприяє ухваленню рішень та емоційному благополуччю.

Вчені планують детально вивчити, як саме сенсорні нервові клітини з’єднуються з внутрішніми органами (наприклад, серцем та кишківником).

Їхня мета — створити перший у світі атлас цієї внутрішньої сенсорної системи. Дослідники сподіваються, що цей атлас нарешті дасть відповіді на те, як органи та нервова система підтримують синхронізацію.

Зрештою, вивчення інтероцепції може допомогти знайти нові способи лікування різноманітних хвороб.

