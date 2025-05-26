Вчені знайшли приховані підземні "металеві супермагістралі" у надрах Землі

Планета Земля / © pixabay.com

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Вчені виявили унікальні геологічні структури — приховані підземні «металеві супермагістралі», що проходять під давніми континентами. Ці природні шляхи можуть стати вирішальним джерелом рідкісних металів, критично необхідних для розвитку зеленої енергетики, електротранспорту та новітніх технологій.

Про це пише видання The Daily Galaxy.

Як утворюються «металеві траси»

Дослідження, опубліковане в журналі Nature, під керівництвом доктора Чунфея Чена (Університет Маккуорі) доводить: на краях так званих кратонних ядер — найстабільніших і найтовстіших частин континентальних плит — накопичуються метали, зокрема мідь, кобальт і рідкісноземельні елементи. Це відбувається завдяки природним розплавам, які утворюються глибоко в мантії Землі та підіймаються вгору, змінюючи склад і створюючи хімічні умови для осідання металів.

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Роль карбонатних розплавів

У міру того як мантійні розплави підіймаються вгору, вони втрачають кремній і збагачуються карбонатами. Саме в цьому процесі, за словами професора Стівена Фоулі, і починається осідання металів: критичні елементи випадають з рідини і концентруються вздовж країв континентальних ядер. Зразки порід із цих регіонів містять високі концентрації сірки й міді, що підтверджує наявність таких «металевих магістралей».

Геологічна карта для нових родовищ

Щораз більший попит на «зелені» метали, як-от кобальт і рідкісноземельні елементи, змушує науковців і промисловість шукати нові джерела сировини. Нове дослідження показує: замість пошуку в традиційних родовищах слід звернути увагу на краї кратонних структур — там, де геологія сама створила природні шляхи акумуляції металів.

Наслідки для зеленої трансформації

Дослідження відкриває перспективи точнішої, менш шкодливої для довкілля розвідки корисних копалин. Завдяки глибшому розумінню тектонічних і геохімічних процесів, які сприяють накопиченню металів, можна ефективніше планувати видобуток без зайвого втручання в екосистеми.

Зв’язок минулого з майбутнім

Це дослідження ґрунтується на попередніх відкриттях австралійських геологів, але тепер детально пояснює механізм формування родовищ. Воно демонструє, як давні геологічні процеси, що тривали мільйони років, сьогодні формують фундамент для технологічного розвитку людства.

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Нагадаємо, у пустелі Руб-ель-Халі знайшли місто 5000-річної давнини.