Вчені знайшли альтернативу канабісу "без кайфу": що може змінити це відкриття

Вчені виявили каннабідіол (КБД) — речовину, що має лікарські властивості та міститься в канабісі, — у звичайному бур'яні, що росте в Бразилії. Ця знахідка відкриває нові потенційні можливості для виробництва ліків, що набирають популярності, на основі КБД.

Про це пише Science Alert.

Минулого року молекулярний біолог Родріго Моура Нето з Федерального університету Ріо-де-Жанейро повідомив, що його команда виявила КБД у плодах та квітках рослини ямайська кропив'янка (Trema micrantha blume) — чагарника, який росте на більшій частині території Бразилії та вважається бур'яном.

Каннабідіол все частіше використовують для лікування таких захворювань, як епілепсія, хронічний біль та тривожність. Ця речовина є однією з основних активних сполук у канабісі, поряд з тетрагідроканнабінолом (ТГК), який викликає у споживачів відчуття "кайфу".

Ефективність КБД як лікувального засобу та наслідки його застосування все ще вивчаються, але з кожним роком лікарські препарати на його основі використовуються все частіше.

Дослідники зазначили, на відміну від канабісу, ямайська кропив'янка не містить ТГК. Це означає, що надалі фармакологічна промисловість зможе отримати велике джерело КБД "без юридичних складнощів", з якими пов'язане вирощування канабісу, забороненого в багатьох країнах через його наркотичні властивості.

"Це легальна альтернатива вживанню канабісу в медичних цілях. Крім того, ямайська кропив'янка зростає по всій Бразилії. Це було б простішим і найдешевшим джерелом канабідіолу", — сказав Нето.

Вчений повідомив, що тепер він планує розширити масштаб свого дослідження, щоб визначити найкращі методи вилучення КБД із рослини та проаналізувати його ефективність у пацієнтів, які зараз приймають лікарські препарати на основі медичної марихуани. За його оцінками, нове дослідження триватиме щонайменше п'ять років.

Аналітики компанії Vantage Market Research оцінили світовий ринок КБД майже в 5 мільярдів доларів США та прогнозують, що до 2028 року він зросте до понад 47 мільярдів доларів США, здебільшого через використання з медичною метою.

Нагадаємо, в Україні легалізували медичний канабіс. Придбати препарати можна буде лише за електронним рецептом.

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