Вчені знайшли два таємничі кам'яні кола, які нагадують Стоунхендж

Археологи виявили кам’яні кола, які можуть бути частинами стародавньої "священної арки".

У британському національному парку Дартмур археологи виявили два неолітичних кам’яних кола, схожі на Стоунгендж. Це відкриття підтверджує теорію про існування "священної арки", побудованої в серці височини графства Девон.

Про це пише The Guardian.

Археолог Алан Ендакотт назвав одне з виявлених скупчень каміння Метеральським колом, на честь пагорба, біля якого воно розташоване. Коло складається з 20 каменів, більшість із яких впали, і має розміри приблизно 40 на 33 метри.

Друге півколо, розташоване трохи далі, могло бути монументом хенге. Алан Ендакотт порівнює його з ранньою фазою Стоунгенджа, кільцем Бродгара на Оркнейських островах та Смугастими каменями на Бодмін-Мор.

Вважається, що в цей період люди активно переміщувалися на великі відстані, тому, ймовірно, цей об’єкт створили під враженням від одного з таких місць.

Алан Ендакотт припускає, що "священна арка" мала охопити височину в центрі болота. На той час Дартмур був значно лісистішим, і кам'яні кола могли слугувати маркерами для позначення цієї височини або огородження її з певною метою.

Друге коло, нещодавно знайдене на північ від арки, розташоване біля "Стіни Ірландця". Ендакотт зазначив, що ці розкопки не лише підтвердили попередні припущення, але й відкрили нові питання про призначення цих споруд.

Нагадаємо, вчені з’ясували, що вівтарний камінь Стоунгенджа, вагою 6 тонн, був доставлений із півночі Шотландії, подолавши близько 700 км.

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