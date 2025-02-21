Вчені знайшли нові докази існування підземного океану на одному з супутників Юпітера

Науковці виявили нові докази існування підземного океану на супутнику Юпітера — Каллісто, що робить його ще одним потенційно океанічним світом в нашій Сонячній системі.

Про це повідомило видання Universe Today.

Астрономи знайшли нові свідчення існування підземного океану на супутнику Юпітера Каллісто. Цей супутник є другим за величиною навколо газового гіганта і має цікаву геологічну структуру. Ще 25 років тому виявили перші ознаки підземного океану, однак тепер дані з космічного апарату "Галілео" підтверджують, що магнітне поле Каллісто є результатом взаємодії з рідким водяним океаном під його поверхнею.

На відміну від інших супутників, як Європа або Енцелад, де водні океани відомі через льодові покриви, магнітне поле Каллісто дає чіткіші докази наявності океану. Дослідження показують, що океан має десятки кілометрів товщини, а його води можуть впливати на іоносферу супутника, створюючи індуковане магнітне поле.

Незабаром два космічні апарати, Europa Clipper і JUICE, здійснять прольоти повз Каллісто, що дозволить точніше вивчити структуру супутника і підтвердити його океанічну природу. Очікується, що результати цих місій дадуть більше відповідей про глибинні та геологічні особливості Каллісто.

Нагадаємо, астрономи зафіксували загадкові радіосплески, що виходять з околиць галактики, яка давно вважається мертвою.

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