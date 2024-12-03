Вчені знайшли нові докази розробки біологічної зброї Японією під час Другої світової

Японські лікарі з "Загону 731" проводили моторошні медичні експерименти над полоненими в окупованому Китаї, співпрацюючи з нацистами. Масштаби цих експериментів досі залишаються частково таємницею, але нове дослідження підтвердило численні історичні свідчення.

Про це повідомило видання Gizmodo.

Науковці з Академії військово-медичних наук у Пекіні виявили бактерію Bacillus anthracis, яка спричиняє сибірську виразку, на території колишньої лабораторії "Загону 731".

Це відкриття підтверджує жахливі припущення про те, що японські вчені навмисно заражали ув'язнених патогенами, щоб створити біологічну зброю. Сибірська виразка є високозаразним бактеріальним захворюванням, яке може призвести до серйозних ускладнень і навіть смерті. B. anthracis, зокрема, був відомий як агент біологічної війни під час Другої світової війни.

У рамках дослідження науковці знайшли сліди бактерії в ґрунті біля лабораторії "Загону 731". Порівняння з іншими зразками з прилеглих територій показало, що бактерії були занесені штучно, що свідчить про навмисне використання цієї бактерії для експериментів.

"Декілька факторів сприяли відсутності знань про нелюдські медичні експерименти в підрозділі 731, включаючи той факт, що японці стратили всіх уцілілих жертв лабораторії наприкінці війни", - йдеться в матеріалі.

Також влада США надала імунітет японським лікарям в обмін на інформацію про їхні дослідження.

Нагадаємо, вчені розкрили таємницю темних овалів розміром із Землю на Юпітері.

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