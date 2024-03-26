Вчені знайшли нову акулу-привида з "пір'ям" і статевим органом на голові: який вона має вигляд

Істоту виявили в Таїланді.
Вченим вдалося знайти одну з невловимих істот – акулу-привида.
Науковці описали своє відкриття в статті, опублікованій в журналі Raffles Bulletin of Zoology.
Рибу, яку раніше ніхто не бачив, команда вчених підняла з глибини майже 1,6 км в Андаманському морі біля узбережжя Таїланду, неподалік від Пхукету. Вона має пір'ясті плавники, гострий хвіст і гігантські зелені очі, що становлять майже третину довжини її голови.
Генетичне тестування показало, що ця риба є абсолютно новим видом, завдяки чому кількість відомих акул-привидів у світі зросла до 54.
Її назвали Chimaera Supapae – химерою, тому що група або рід часто мають такий вигляд, ніби вони були створені з різних риб, а Supapae – на честь Супап Монколпрасіт, яка присвятила своє життя вивченню риб, поки не померла 2013 року.
Прізвисько акули-привида пов'язане з її очима, які ніби світяться в темряві і надають їй моторошного вигляду. Як і інші самці акул-привидів, риба має статевий орган на маківці голови, відомий як щупальце, який вона використовує, щоб утримувати самку на місці під час спарювання.
Як і у випадку з усіма новими видами, знадобився певний час, щоб підтвердити цю знахідку. Зразок був зібраний під час глибоководної експедиції 2018 року спільно з Департаментом рибного господарства Таїланду та Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН.
Після ретельного вивчення та генетичного аналізу, який не виявив жодних збігів, команда дійшла висновку, що це новий вид.
За словами вчених, нова акула-привид відрізняється від інших видів тим, що має масивну голову з коротким рилом, величезні овальні очі і "листяну шкіру", яка відшаровується. Це може бути захисним механізмом, який допомагає здобичі вислизнути з рук хижаків.
Нагадаємо, в Австралії виявили новий рід жуків-вусачів. Невідомий раніше жук із дуже дивною зовнішністю виявили в районі, який ентомологи активно досліджують уже понад сотню років.
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