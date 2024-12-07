Вчені знайшли нову піраміду, яка датується доіспанським періодом: подробиці відкриття

Вчені виявили піраміду на федеральному шосе 105 в Ідальго, що датується доіспанським періодом. Знахідку пов’язують з народом Мецка, який населяв цей регіон.

Про це пише Heritage Daily.

Споруду, що отримала назву "Структура 1", виявили як частину доіспанського поселення "Сан-Мігель", яке розташоване поблизу Сан-Мігель-Мецкітлану.

Місце складається з п'яти секторів і десяти курганів, що датуються періодами від епікласичного (650-950 рр. н. е.) до пізнього посткласичного (1350-1519 рр. н. е.). Під час розкопок було знайдено 155 артефактів, зокрема кераміку, мушлі, кам'яні інструменти, а також вапно, вугілля та обвуглене дерево. Для захисту піраміди побудували 43-метрову стіну з цегли, а саму споруду повторно поховали.

Експерти з Національного інституту антропології та історії (INAH) вважають, що Споруда 1 і поселення можуть бути пов'язані з народом Мецка, який історично населяє регіон Сьєрра-Альта. Це відкриття розширює знання про регіон Барранка-де-Меццітлан, відомий своїми древніми поселеннями віком близько 14 000 років.

Співпраця з Секретаріатом інфраструктури, комунікацій і транспорту Ідальго (SICT) була важливою для збереження знахідки. Крім того, попередні результати досліджень були представлені місцевим навчальним закладам, щоб підкреслити значення збереження археологічної спадщини регіону.

Нагадаємо, науковці заявили, що знайшли новий вид людини Homo juluensis на території сучасного Китаю.

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