Вчені знайшли під поверхнею Землі приховане паливо, яке забезпечить енергією планету на 200 років

Запаси, ймовірно, розташовані занадто глибоко або далеко від узбережжя для легкого видобутку.

Вчені виявили під поверхнею Землі величезні запаси водню, що можуть забезпечити енергією планету на 200 років.

Про це пише Live Science.

Дослідження показало, що в породах і підземних резервуарах Землі міститься близько 6,2 трильйонів тонн водню — в 26 разів більше за залишки нафти. Однак точне місце розташування цих запасів поки що не визначено.

Запаси водню, ймовірно, знаходяться занадто глибоко або далеко від узбережжя, щоб їх можна було легко видобути. Крім того, деякі з них можуть бути занадто малі для економічно вигідного витягання. Проте, Джеффрі Елліс, нафтовий геохімік з Геологічної служби США, вважає, що навіть з цими обмеженнями водню вистачить для задоволення енергетичних потреб.

Водень є важливим джерелом чистої енергії, яке може використовуватись для транспорту, промислових процесів та вироблення електрики. За словами Елліса, лише 2% водню, виявленого у дослідженні (приблизно 124 мільярди тонн), здатні забезпечити усі потреби для досягнення нульового рівня вуглецю протягом кількох сотень років.

Елліс та його колега Сара Гельман з Геологічної служби США зазначили, що енергія, яку може вивільнити ця кількість водню, у два рази перевищує енергію, що міститься у всіх відомих запасах природного газу на планеті.

Для оцінки запасів водню в надрах вчені застосували модель, яка враховує швидкість утворення газу під землею, кількість водню, що може бути затримана в резервуарах, а також втрати через різноманітні процеси, наприклад, витік через пори в гірських породах.

Водень утворюється в результаті хімічних реакцій у гірських породах, серед яких найбільш простий процес — це розкладання води на водень та кисень. Як пояснив Елліс, існують десятки природних процесів, що генерують водень, хоча більшість з них створюють лише малі його кількості.

До нещодавнього часу вчені не знали, що водень може накопичуватися під землею. "Досі вважалося, що водень перебуває десь там, але через його маленький розмір він легко вислизає через пори і тріщини в каменях", — пояснив Елліс. Однак це уявлення змінилося після того, як були виявлені великі сховища водню у Західній Африці та в албанській хромовій шахті. Тепер відомо, що водень дійсно накопичується в надрах, і деякі з цих резервуарів можуть бути дуже великими.

З того ж часу Елліс зауважив, що результати дослідження мають велику невизначеність, оскільки модель показала можливі варіації запасів водню від одного мільярда до 10 трильйонів тонн. Найбільш ймовірна оцінка складає 6,2 трильйона тонн.

Прогнози свідчать, що в майбутньому водень може покривати до 30% енергопотреб в окремих секторах, а глобальний попит на нього до 2030 року зросте в п’ять разів. Перевага природного водню полягає в тому, що його виробництво не потребує зовнішнього джерела енергії, а підземні резервуари здатні зберігати газ, поки він не стане необхідним.

Однак питання залишаються — де саме знаходяться ці запаси водню, оскільки їх доступність залежить від розташування цих резервуарів.

Нагадаємо, дослідники вважають, що на планеті існують вершини у 4,5 раза вищі за Еверест, і вони заховані в надрах планети.

Читайте також: