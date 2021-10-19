Вчені знайшли рештки древнього гігантського скорпіона розміром з собаку

Хижак завдовжки сягав понад метр і ловив свою здобич гігантськими колючими клешнями.

У Китаї палеонтологи виявили скам'янілі рештки морського скорпіона, який жив близько 435 мільйонів років тому.

Про це йдеться в дослідженні журналу Science Bulletin.

Морський скорпіон під назвою Terropterus xiushanensis виглядав як справжнє морське чудовисько. Завдовжки він сягав понад метр і ловив свою здобич гігантськими колючими клешнями.

"Їх можна порівняти з колючими педипальпами деяких сучасних павуків. Педипальпи — це передні відростки павукоподібних. Зазвичай вони призначені для відтворення потомства, але у деяких павукоподібних вони пристосовані і до захоплення здобичі", — говорить Бо Ван з Нанкінського інституту геології і палеонтології Китайської академії наук.

Хижак перебував на вершині харчового ланцюга. Розміром скорпіон був приблизно як собака. Проте вчені не виключають, що цей вид міг бути і більшим за розмірами, якщо скам’янілості належать молодим особинам.

Новий вид доповнює знання вчених про різноманітність цих істот, які базувалися лише на кількох скам'янілостях чотирьох видів, знайдених 80 років тому.

Цей хижак жив в силурійський період (третій період палеозою), приблизно між 443,8 і 419,2 млн років тому. До кінця пермського періоду ці гігантські скорпіони повністю вимерли.

Евриптериди, або "морські скорпіони" — це група вимерлих членистоногих. Незважаючи на свою загальну назву, вони не були справжніми скорпіонами. Вони є "родичами" з сучасними підкововими крабами та павукоподібними.

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