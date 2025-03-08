Вчені знайшли "сестринський" пам’ятник Стоунхенджа

Однією з ключових подібностей між Стоунхенджем і Флагстоунзом є те, що обидва вони використовувалися для поховань.

Нові археологічні дослідження показали, що у Стоунхенджа може бути менш відома, але старша "сестра" — пам’ятник Флагстоунз у Дорсеті. За оновленими даними, він був створений приблизно в 3200 році до нашої ери, що на два століття раніше, ніж передбачалося раніше.

Про це повідомило видання Dailymail.

Що відомо про Флагстоунз

Флагстоунз був виявлений у 1980-х роках під час будівництва дороги в Дорсеті. Він складається з круглого рову діаметром 100 метрів, у якому знайдені залишки ям та земляного вала. Вчені довгий час вважали, що цей пам’ятник з’явився одночасно зі Стоунхенджем, однак нові радіовуглецеві дослідження довели зворотне.

Аналіз кісткових залишків, деревного вугілля та оленячих рогів, знайдених на місці, показав, що перші будівельні роботи розпочалися приблизно в 3650 році до нашої ери. Після перерви у кілька століть близько 3200 року до нашої ери тут було створено круглу огорожу, яка використовувалася для поховань.

Сьогодні частина Флагстоунза знаходиться під приватною власністю, а інша — під Макс Гейтом, колишнім будинком письменника Томаса Гарді. Однак знахідки та архіви розкопок зберігаються в Дорсетському музеї.

"Це, ймовірно, найдавніша велика кругла огорожа на початку морських змін або переходу від лінійних чи прямокутних монументів до круглих", — заявив доктор Ґріні.

Флагстоунз може бути прообразом Стоунхенджа

За словами археолога доктора Сьюзен Ґріні, Стоунхендж має багато спільного з Флагстоунзом, і його перша фаза майже ідентична цьому давньому пам’ятнику. Це ставить під питання традиційні уявлення про те, що саме Стоунхендж був першим у своєму роді.

Науковці припускають, що Стоунхендж міг "повторити" архітектурний стиль Флагстоунза. Якщо ця теорія підтвердиться, то історія походження Стоунхенджа потребуватиме перегляду, адже він вважався унікальною спорудою свого часу.

Що пов’язує ці пам’ятники

Однією з ключових подібностей між Стоунхенджем і Флагстоунзом є те, що обидва вони використовувалися для поховань. У Флагстоунзі археологи знайшли щонайменше сім поховань, серед яких:

кремація дорослої людини,

троє некремованих дітей,

три часткові кремації інших дорослих.

Стоунхендж, своєю чергою, є найбільшим кладовищем пізнього неоліту у Великобританії, де було поховано близько 150 осіб. Археологи виявили там щонайменше 64 кремації. Це свідчить про те, що обидва місця мали сакральне значення для своїх творців.

Нагадаємо, вчені знайшли найдавніший затонулий корабель, збудований за особливою технологією.

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