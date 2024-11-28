Вчені знайшли скам'янілості крокодила віком до 12 мільйонів років: чим він унікальний

У пустелі Окукахе в Перу палеонтологи зробили важливе відкриття — вперше зафіксовано ювенільний екземпляр стародавнього крокодила віком від 10 до 12 мільйонів років, що свідчить про те, що тварина ще не досягла повного дорослого розміру на момент своєї загибелі.

Про це повідомило видання GMA News Online.

"Скам'янілість крокодила гаріала, або рибоїда, довжиною близько трьох метрів була виявлена ​​наприкінці 2023 року в ідеальному стані в перуанській пустелі Окукає", - йдеться в матеріалі.

Реконструкцією цього екземпляра керував палеонтолог Маріо Гамарра, який звернув увагу на характерні фізичні ознаки цього виду. На відмінну від сучасних крокодилів і алігаторів, цей гаріал мав видовжену морду, пристосовану до рибного харчування, схожу на індійського гаріала.

Знайдені скам'янілості стародавнього крокодила / Фото: AFP

Розкопки проводились спільними зусиллями Геологічного, гірничого і металургійного інституту Перу та школи Ла-Уніон. Цей район вже славиться численними знахідками, серед яких скам'янілості карликових китів, дельфінів та акул.

Нагадаємо, на британському узбережжі знайшли загадкову істоту з "собачою головою" та плавцями.

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