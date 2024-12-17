Вчені знайшли скам'янілості шаблезубого хижака, від якого походять усі ссавці (фото)

Ці хижаки були чотириногими, трохи схожими на рептилій, розміром з собаку середнього розміру.

Вчені виявили викопні рештки хижака віком 280 млн років, від якого походять усі ссавці. Ця стародавня тварина, яка ще не має видової назви, є членом еволюційної групи, відомої як горгонопси – вимерлої групи шаблезубих терапсид.

Про це повідомляє Mail Online.

Знайдені хижаки були чотириногими, трохи схожими на рептилій, які врешті дали початок ссавцям приблизно 200 млн років тому.

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"Горгонопси тісніше пов’язані зі ссавцями, ніж з будь-якими іншими живими тваринами. Хоча вони не є нашими прямими предками, вони пов’язані з видами, які були нашими прямими предками", – розповів співавтор дослідження, палеобіолог з Музею Філда в Чикаго Кен Ангєльчик.

До знайдених скам'янілостей входять фрагменти черепа, хребців і ребер та добре збережена стегнова кістка. Вони належали шаблезубому хижаку, схожому на собаку, який, на думку дослідників, може бути найстарішим терапсидом, коли-небудь виявленим.

Досі найдавніші відомі горгонопси жили приблизно 265 млн років тому, але ці скам’янілості приблизно на 15 млн років старші. Їх знайшли на іспанському острові Майорка. Коли горгонопси ще бродили Землею, Майорка була частиною суперконтиненту Пангея.

"Якби ви побачили цю тварину, що йде вулицею, вона була б трохи схожою на собаку середнього розміру, можливо, розміром з хаскі", – сказав Ангєльчик.

Але це було б не зовсім правильно.

"У нього не було хутра, і в нього не було б собачих вух. Але це найстаріша тварина, яку коли-небудь знаходили вчені, з довгими іклами, схожими на лезо", – додав вчений.

Припускається, що ця шаблезуба тварина була головним хижаком тоді, коли жила.

Останки хижака віком 280 млн років, від якого походять усі ссавці

Наявність майже повної ноги також дозволила дослідникам припустити, як рухалася тварина. Так, аналіз останків ніг показав, що горгонопси "пересувались у спосіб, який був проміжним між рептиліями та ссавцями". Це було ефективнішим для ходьби та бігу, ніж справжнє пересування рептилій.

Останки горгонопса були знайдені на місці, розташованому у місті Баньялбуфар на Майорці.

"Велика кількість останків кісток дивує. Ми знайшли все: від фрагментів черепа, хребців і ребер до дуже добре збереженої стегнової кістки. Насправді, коли ми почали ці розкопки, ми ніколи не думали, що знайдемо стільки останків тварин цього типу на Майорці", – розповів провідний автор дослідження, науковий співробітник Каталонського інституту Рафель Матамалес.

Останки хижака віком 280 млн років, від якого походять усі ссавці

Останки хижака віком 280 млн років, від якого походять усі ссавці

Ба більше, дослідники були здивовані, знайшовши такий екземпляр на Балеарських островах, оскільки відомі останки горгонопсів досі знаходили у дуже високих широтах, таких як Росія чи Південна Африка.

Той факт, що цей нещодавно відкритий горгонопс передує своїм найближчим родичам на десятки мільйонів років, змінює розуміння вченими того, коли виникли терапсиди. А оскільки терапсиди є давніми предками ссавців, це відкриття також пояснює, коли і як еволюціонували люди.

"До появи динозаврів існувала ера давніх родичів ссавців. Більшість із цих давніх родичів ссавців мали зовсім інший вигляд, ніж ми думаємо про ссавців сьогодні. Але вони були справді різноманітними та відігравали багато різних екологічних ролей. Відкриття цієї нової скам’янілості є ще однією частиною головоломки того, як еволюціонували ссавці", – розповів Ангєльчик.

Останки хижака віком 280 млн років, від якого походять усі ссавці

До слова, вчені знайшли невідомого хижака на глибині у 7902 м в Тихому океані. Істота нагадує прибульця.

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