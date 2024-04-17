Вчені знайшли "смертоносні бактерії-вампіри", які жадають людської крові

Вони відчувають хімічну речовину в крові людини і пливуть до неї.

Вчені зробили досить приголомшливе відкриття смертельно небезпечних бактерій-вампірів, які, за словами дослідників, постійно полюють за людською кров'ю.

Про це пише LADbible.

Дослідники з Університету штату Вашингтон, США, заглибилися в цю тему, вивчаючи, що керує деякими з найбільш смертоносних бактерій у світі.

Їхні результати – це щось на кшталт фільму жахів: бактерії насправді приваблює рідка частина крові, яка називається сироваткою. Зокрема, смертоносні мікроби одержимі чимось під назвою серин - амінокислотою, що міститься в людській крові. Вона також неймовірно поширена у протеїнових напоях.

Робота була опублікована в журналі eLife, який має на меті надати нові знання про те, як виникають інфекції кровотоку і як їх можна потенційно лікувати.

Вчені виявили смертоносні бактерії-вампіри / Фото: ed S. Warren, Washington State University College of Veterinary Medicine

Арден Бейлінк, професор Коледжу ветеринарної медицини Університету штату Вашингтон і автор-кореспондент дослідження, сказав: "Бактерії, що потрапляють у кров, можуть бути смертельними. Ми дізналися, що деякі бактерії, які найчастіше спричиняють інфекції кровотоку, насправді відчувають хімічну речовину в крові людини і пливуть до неї".

Бейлінк та його колеги виявили, що принаймні три типи бактерій приваблює сироватка людської крові: Salmonella enterica, E. coli та Citrobacter koseri.

На жаль, ці мікроби вбивають і є одними з найбільших вбивць людей із запальними захворюваннями кишківника, які часто спричиняють кишкові кровотечі.

За допомогою потужної мікроскопічної системи дослідники змоделювали кишкову кровотечу, вводячи мікроскопічну кількість людської сироватки і спостерігаючи, як бактерії рухаються до джерела кровотечі. Реакція є надзвичайно швидкою: дослідники виявили, що хвороботворним бактеріям потрібно менше хвилини, щоб знайти сироватку.

Вчені виявили смертоносні бактерії-вампіри / Фото: ed S. Warren, Washington State University College of Veterinary Medicine

Аспірантка WSU Сієна Гленн, головна авторка дослідження, сказала: "Дізнавшись, як ці бактерії здатні виявляти джерела крові, в майбутньому ми зможемо розробити нові ліки, які блокують цю здатність. Ці ліки можуть покращити життя та здоров'я людей, які мають високий ризик інфікування крові".

Нагадаємо, компанія зі США почала клінічні випробування інноваційного методу вирощування "альтернативної" печінки. В разі успіху нової технології один донор допоможе десяткам або навіть сотням людей, які потребують пересадки печінки.

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