Вчені знайшли стіну кам'яного віку, яка може бути найстарішою мегаструктурою Європи: локація і фото

Науковці припустили, для чого її збудували понад 10 000 років тому.

Біля балтійського узбережжя Німеччини вчені виявили стіну кам’яного віку, яка може бути найстарішою відомою мегаструктурою, побудованою людьми в Європі.

Про це пише The Guardian.

Споруда, яка простягається майже на кілометр уздовж морського дна в Мекленбурзькій затоці, була виявлена випадково, коли вчені керували багатопроменевою гідролокаційною системою з дослідницького судна під час студентської подорожі приблизно за 10 км від берега.

Більш ретельний огляд споруди, що отримала назву Blinkerwall, виявив близько 1400 каменів меншого розміру, які, судячи з усього, були розташовані так, щоб з'єднувати майже 300 великих валунів, багато з яких були надто важкими, щоб групи людей могли їх зрушити.

Затоплена стіна, описана як "захопливе відкриття", покрита 21-м метром води, але дослідники вважають, що вона була побудована мисливцями-збирачами на суші поряд з озером або болотом понад 10 000 років тому.

Стіна Blinkerwall / Фото: Philipp Hoy

Хоча призначення стіни важко довести, вчені підозрюють, що вона була смугою руху для мисливців, які переслідували стада оленів.

"Коли ви переслідуєте тварин, вони йдуть за цими структурами, а не намагаються їх перестрибнути", - сказав Якоб Герсен з Інституту дослідження Балтійського моря Лейбніца у Варнемюнді, німецькому портовому місті на узбережжі Балтійського моря. "Ідея полягала в тому, щоб створити штучне вузьке місце за допомогою другої стіни або берега озера".

Друга стіна, яка проходила поряд з Blinkerwall, може бути похована у відкладеннях морського дна, пишуть дослідники у Працях Національної академії наук.

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Альтернативно, стіна могла змусити тварин кинутися до озера, сповільнити їхній рух і зробити їх легкою здобиччю для людей, які чекали на каное, озброєні списами або луками і стрілами.

Враховуючи розмір і форму стіни довжиною 971 метр, Герсен і його колеги вважають малоймовірним, що вона утворилася в результаті природних процесів, таких як величезне цунамі, що переміщає каміння, або каміння, залишене льодовиком, що рухається.

Кут стіни, висота якої зазвичай становить менше метра, змінює напрямок, коли він зустрічається з більшими валунами, що дозволяє припустити, що купи дрібніших каменів були розташовані навмисно, щоб з'єднати їх. Загалом камені стіни, як вважають, важать понад 142 тонни.

Стіна Blinkerwall / Фото: Geersen et al., PNAS, 2024

Якщо стіна була стародавньою мисливською стежкою, то вона, ймовірно, була збудована понад 10 000 років тому і затоплена з підвищенням рівня моря близько 8 500 років тому.

"Це ставить Blinkerwall до низки найстаріших відомих прикладів мисливської архітектури у світі та потенційно робить її найстарішою рукотворною мегаструктурою в Європі", — кажуть дослідники.

Тепер Герсен хоче знову відвідати це місце, щоб відновити стародавній ландшафт і знайти кістки тварин та людські артефакти, такі як снаряди, що використовуються для полювання, які можуть бути поховані навколо стіни.

Нагадаємо, вчені з'ясували, за якої температури загинули динозаври. Дослідники використали інструмент моделювання фізики удару.

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