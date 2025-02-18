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Вчені знайшли таємне "місто мертвих", якому понад три тисячі років (фото)

Вчені знайшли таємне "місто мертвих", якому понад три тисячі років (фото)

В Італії знайдений "місто мертвих" віком майже 3000 років / Фото: foxnews.com

Археологи виявили монументальний некрополь.

Нещодавно в Італії археологи виявили давнє "місто мертвих", вік якого становить майже 3000 років. Цей некрополь було знайдено в провінції Трентино, поблизу міста Тренто, розташованого на річці Адидже. Некрополь датується IX-VI століттями до н. е. і є "монументальним некрополем" залізного віку. Місце розташоване в стратегічно важливій локації, де колись перепліталися канали, а наводнення в цьому районі допомогли зберегти археологічний контекст, забезпечивши виняткову збереженість поховань.

Про це пише видання  FoxNews.

Некрополь складається з численних поховальних стел — кам’яних плит, які використовувалися в давнину як пам’ятники. Ці стели розташовані вертикально в рядах, орієнтованих по осі північ- південь. Кожна стела позначала західний кордон головної гробниці, що являла собою кам’яний гроб, накритий курганом. З часом навколо основної гробниці виникла щільна концентрація інших могил.

Археологи також виявили металеві артефакти, такі як зброя і декоративні предмети з янтарними і скляними вставками, що свідчить про культурні зв’язки з іншими регіонами Італії. Серед інших знахідок були кремаційні останки, що знаходилися в контейнерах, які могли бути дерев’яними гробами. Останки часто були загорнуті в тканину, а в деяких могилах було знайдено інформацію про наявність дерев’яних гробів.

В Італії знайдений
В Італії знайдений "місто мертвих" віком майже 3000 років
В Італії знайдений
В Італії знайдений "місто мертвих" віком майже 3000 років
В Італії знайдений
В Італії знайдений "місто мертвих" віком майже 3000 років

Це відкриття дозволить значно розширити знання про давню історію регіону та, можливо, змінити уявлення про ранній залізний вік в Італії. Археологи вже почали відповідати на питання, які ставить ця унікальна знахідка, і припускають, що вона може дати відповіді на багато загадок, пов’язаних з доримським населенням Тренто.

Нагадаємо, в Хорватії знайшли останки "вампіра" XV століття. Вчені виявили рештки його обезголовленого тіла.

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